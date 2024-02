Piccoli Brividi 2 ci sarà: la serie su Disney+ diventa antologica

Ora è ufficiale: Piccoli Brividi 2. La serie basata sui libri di R.L. Stine, bestseller mondiali, diventa antologica. La seconda stagione proporrà una storia, un'ambientazione e un cast nuovi di zecca rispetto alla prima, attualmente disponibile su Disney+.

"Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato dei brividi, delle emozioni, del cuore e dell'umorismo della serie, che l'ha resa uno degli show più visti dello scorso anno", spiega Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television. E ancora: "Non vediamo l'ora di immergerci ancora di più nella brillante mente di R.L. Stine e di collaborare ancora una volta con Sony Pictures Television, Scholastic Entertainment e il nostro fantastico team creativo per portare un mistero completamente inedito su Disney+ per la seconda stagione".

"Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro dei nostri sceneggiatori, dei produttori, del cast e della troupe e della visione che hanno portato nella prima stagione, apprezzata da una nuova generazione di fan assieme a quelli che sono cresciuti nell'iconico mondo di R.L. Stine - sottolinea Katherine Pope, presidente di Sony Pictures Television Studios - . Come quando si apre un nuovo libro della serie Piccoli Brividi, non vediamo l'ora di vedere come gli sceneggiatori ribalteranno le aspettative esplorando la serie con un taglio antologico”.

Ecco tutte le anticipazioni sulla seconda stagione di Piccoli Brividi.

Piccoli Brividi 2, le anticipazioni sulla trama

Secondo le anticipazioni nella seconda stagione "due fratelli adolescenti scoprono una minaccia nella loro casa". Da quel momento "si innescano una serie di eventi che li porterà a svelare un mistero oscuro. Esplorando l’ignoto, i due si ritroveranno invischiati nella storia di cinque adolescenti che scomparvero misteriosamente nel 1994".

Piccoli Brividi 2, la produzione

Nicholas Stoller (I Muppet) e Rob Letterman (Pokémon: Detective Pikachu) hanno sviluppato la serie e sono produttori esecutivi, insieme a Hilary Winston (Community), Neal H. Moritz (il franchise di Fast & Furious), Iole Lucchese (Clifford - Il grande cane rosso) di Scholastic Entertainment, Pavun Shetty (The Boys), Conor Welch (Platonic), Caitlin Friedman (Acquasilente) di Scholastic Entertainment ed Erin O'Malley (New Girl).

Piccoli Brividi 2, la data di uscita

Al momento Disney+ non ha diffuso informazioni ufficiali sulla data di uscita della seconda stagione di Piccoli Brividi. Probabilmente la serie sarà disponibile nel 2025.