Quando finirà Grey's Anatomy? Per Shonda Rhimes è tutto nelle mani dei fan

Sono anni che continuiamo a chiedercelo: "Ma quando finisce Grey's Anatomy?". Il medical drama che da quasi 20 anni racconta gli inciuci d'amore tra medici e specializzandi all'interno di un ospedale di Seattle è pronto a dire addio al pubblico? A dare qualche indizio sul futuro e sul gran finale di questa serie che, ormai, è diventata leggendaria nel mondo seriale internazionale, è stata la sua stessa ideatrice, Shonda Rhimes che ha rivelato al pubblico che il suo gioiellino, in onda dal 2005 e già riconfermato per una ventesima stagione, potrebbe giungere al termine ma solo quando i fan lo vorranno. Ma entriamo più nel dettaglio.

Grey's Anatomy, Shonda Rhimes parla del futuro della serie

Shonda Rhimes, dopo l'annuncio dell'addio di Ellen Pompeo (Meredith Grey), volto iconico della serie, ha annunciato ai fan di Grey's Anatomy, in una recente intervista con E! News che saranno i fan ad avere l'ultima parola sulla fine di Grey's Anatomy.

"La serie sembra non voler arrivare a un finale e io potrei essere molto anziana quando arriverà la parola fine - dice Shonda Rhimes facendo riferimento al grande successo di Grey's Anatomy, in onda su Disney+ -. È una cosa meravigliosa perché sento che questo mondo che ho creato appartiene ai fan che sono stati molto chiari su quello che vogliono. Più va avanti la narrazione più la serie va bene quindi vedrò fin dove vorremo spingerci. Finché i fan lo vorranno, la serie andrà in onda".

Anche se il successo di Grey's Anatomy sembra essere ormai una conferma bisognerà vedere cosa accadrà ora che Ellen Pompeo lascerà la serie che l'ha lanciata dopo quasi vent'anni anche se continuerà a prestare la sua voce a inizio e fine episodi.

"L'uscita di scena di Ellen è stata difficile per tutti - ha specificato Shonda -. Ma è anche importante e confortante sapere che potrebbe tornare in qualsiasi momento. La porta di Grey's Anatomy è sempre aperta per tutti i personaggi del passato".