Quiz Lady, il trailer della commedia tra sorelle problematiche in uscita su Disney+

Su Disney+ è in uscita Quiz Lady, commedia "esilarante e profonda" (stando alla definizione di Disney+) interpretata da Awkwafina (cantante e attrice, con un nome che ricorda una marca di acqua americana, vincitrice del Golden Globe per The Farewell) e Sandra Oh (Killing Eve, ma soprattutto l'indimenticata Cristina Yang di Grey's Anatomy) e che racconta di una famiglia disfunzionale e del game show che potrebbe essere la chiave della loro salvezza. Ecco il trailer e tutte le informazioni sul film.

Quando esce Quiz Lady

Il film uscirà a partire dal giorno venerdì 3 novembre in esclusiva su Disney+ in Italia, su Hulu negli Stati Uniti e su Star+ in America Latina.

Il cast del film

Oltre che da Awkwafina e Sandra Oh, il film è interpretato anche da Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale e Will Ferrell. Quiz Lady è diretto da Jessica Yu, scritto da Jen D'Angelo e prodotto da Will Ferrell, Jessica Elbaum, Maggie Haskins, Itay Reiss, Jen D'Angelo, Awkwafina e Sandra Oh, mentre Alex Brown ed Erika Hampson sono i produttori esecutivi.

Di cosa parla Quiz Lady

In Quiz Lady, Anne (Awkwafina), una giovane donna brillante ma ossessionata dai giochi d'azzardo, e Jenny (Sandra Oh), la sua lontana e stravagante sorella, devono collaborare per aiutare a coprire i debiti di gioco della madre. Quando l'amato cane di Anne viene rapito, le due donne partono per un viaggio spericolato attraverso il paese per trovare i soldi nell'unico modo che conoscono: trasformare Anne in una vera e propria campionessa di gameshow.

Il trailer ufficiale

Ed ecco il trailer in lingua originale con sottotitoli in italiano di Quiz Lady.