Raffa, la docuserie su Raffaella Carrà arriva su Disney+: il trailer e la data di uscita

Tre episodi da un’ora l’uno per raccontare la regina della tv e icona internazionale. Disney+ annuncia l’arrivo di Raffa, la prima docuserie originale dedicata alla straordinaria vita di Raffaella Carrà. Ecco il trailer, la data di uscita e tutto quello che c’è da sapere.

Raffa, il trailer

Raffa, le anticipazioni

“Chi è Raffaella Carrà? Chi si nasconde dietro l’immagine della star italiana più famosa e amata all’estero, dietro i 60 milioni di dischi venduti, i successi televisivi, i film e le tournée internazionali? Simbolo di libertà, regina della Tt e icona Lgbtqia+: Raffaella Carrà è un mito che supera ogni barriera, un’artista amata incondizionatamente dal pubblico internazionale per oltre 50 anni. Eppure Raffaella è un mistero di cui nessuno possiede la chiave. Gelosissima del suo privato, era una donna che lottava per affermarsi in un mondo di uomini, che ha amato e sofferto come tutte e nella quale convivevano due anime, quella della diva Carrà e quella più vulnerabile di Raffaella Pelloni”, racconta la sinossi ufficiale. E ancora. La docuserie “ripercorre la sua vita pubblica e privata, a partire dall’infanzia in Romagna segnata dall’abbandono del padre, il flirt “da copertina” con Frank Sinatra, i grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, crisi e rinascite. Tutto raccontato attraverso le sue immagini più iconiche e quelle del suo archivio privato in esclusiva insieme a testimonianze inedite di chi l’ha conosciuta davvero”.

Raffa, la produzione della docuserie

Raffa è prodotta da Gabriele Immirzi e Alessandro De Rita per Fremantle Italia. Regia di Daniele Luchetti. Scritta da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino e Salvo Guercio.

Disney+, la data di uscita di Raffa

Disney+ ha annunciato che Raffa, la prima docuserie originale dedicata a Raffaella Carrà, sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 27 dicembre 2023.