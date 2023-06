Saint X ci prova ad imitare White Lotus, ma l’originale è un’altra cosa

Saint X

Su Disney+ arriva Saint X, una serie tratta da un romanzo giallo di successo, un prodotto che presume troppo di sé e finisce per naufragare dentro un’isola caraibica tra le più mosce di sempre, mentre cerca di darsi arie da dramma privato struggente, crime in grado di renderci partecipi di un mistero da svelare. Peccato, un’occasione persa, strangolata da una produzione dal fiato corto e da una mancanza di inventiva che diventa palese di episodio in episodio.

Saint X: la trama

Saint X è tratta dall’omonimo romanzo di Alexis Schaitkin, che alla sua opera prima aveva ben figurato stando alle recensioni della critica. Da lì è partita la più classica delle trasposizioni moderne, una serie da otto episodi sbarcata prima su Hulu e poi da noi su Disney+, che porta la firma di Dee Rees (Mudbound sei anni fa aveva impressionato non poco) e vede come protagonista la giovane Claire. I due diversi piani temporali la vedono ora ragazzina (Kenlee Townsed) ora tormentata adulta (Alycia Denam-Carey), alla ricerca della verità su un dramma avvenuto diversi anni prima, quando era in visita nel bellissimo resort di quell’isola caraibica, Saint X appunto, dove tutto pareva perfetto. Invece Emily e i suoi genitori Bill (Michael Park) e Mia (Betsy Brandt) avevano dovuto affrontare la morte di Alison (West Duchovny), la sorella maggiore di Emily. Scomparsa alla fine della vacanza, era stata ritrovata violentata e cadavere nella piscina, una morte che dopo tanti anni rimane avvolta comunque da dubbi e punti oscuri. Claire dopo vent’anni cerca ancora di andare avanti in qualche modo, cambiando anche il proprio nome in Emily, ma alla fine tutto la riconduce a quel lutto, a quella morte. Alla fine, arriverà inevitabilmente per lei l’inizio di una nuova, dolorosa e inquietante odissea dentro gli eventi di vent’anni prima, un’indagine che la porterà a guardare con occhi nuovi a ciò che ricordava, mentre riaffiorano i fantasmi del passato, mentre molte cose attorno a lei cambiano imprevedibilmente.

Un mistery thriller che soffre di un eccesso di confidenza

Saint X in queste ore sta facendo tirare fuori a molti della critica il paragone con White Lotus, celebratissima produzione HBO che si è portata a casa un bel po’ di premi e complimenti in sole due stagioni, a maggior gloria della nostra Sabrina Impacciatore. Tuttavia, se le premesse riguardanti un resort di lusso dove va in mostra il peggio della società moderna tra classismo, bugie e sporchi segreti può reggere, Saint X non ha nulla della cinica ironia, manierismo e sagacia di scrittura della creatura di Mike White.

Il romanzo originale è stato adattato da Leila Gerstein ed è un altro elemento di stupore se dobbiamo guardare al confuso risultato finale qui ottenuto, visto che la Gerstein è una veterana con all’attivo serie come The O.C., Gossip Girl, Hart of Dixie e Eli Stone. Eppure, Saint X dopo un inizio non particolarmente originale ma senz’altro robusto, a poco a poco finisce strangolata e resa inerte dalla propria dimensione narrativa, a cui non corrisponde una profondità semantica e di sviluppo degli eventi sufficientemente bilanciata. Si fanno salti temporali a gogò tra il presente e i vent’anni prima, ma l’effetto alla fine smette di essere piacevole e comincia a stancare, così come il perdere di vista la protagonista, il motore dell’azione, per andare verso ramificazioni alquanto non necessarie. Intanto, continuiamo a seguire la brava Alycia Denam-Carey, che riesce se non altro a strappare la sufficienza per l’energia e l’empatia che sa donare alla sua Emily/Claire, per come sa farci comprendere il dolore generato da un lutto in età giovanile, la sensazione di uno strappo che annulla il senso del futuro. Ma non basta, non può bastare quando attorno si ha tanta inconsistenza.

Una serie simbolo della scarsa qualità del mercato odierno

Saint X non riesce ad andare oltre il gioco di prestigio estemporaneo, non riesce soprattutto a dare un senso ai continui flashback e flashforward, mentre cerca di inserire elementi come razzismo, classismo, ipocrisia della borghesia e dramma ad essa connesso tutti assieme. Ma è un minestrone alquanto indigesto, anche perché risulta poco ispirata l’idea di aggiungere al tutto quella sorta di dramma esistenziale collettivo che dovrebbe partire dalla protagonista, dalla sua famiglia, e poi abbracciare il mondo intero.

Rimane l’amaro in bocca soprattutto per come la serie era partita, i primi episodi sono coinvolgenti, sono molto ben fatti, la tensione e il dramma si aggirano sotterranei, ma poi tutto si rivela un tigre di cartone, mentre siamo costretti a familiarizzare con i drammi privati di personaggi per i quali bastava un decimo del tempo che qui viene loro dedicato. Il che è uno dei principali indizi che suggeriscono una produzione alquanto incostante, dalle idee poco chiare; non è infatti un caso che Victoria Pedretti abbia rinunciato al ruolo di Emily/Claire perché poco soddisfatta dalle premesse. Saint X assomiglia molto a certi prodotti che nei decenni passati nascevano come “onda lunga” di un’opera madre iconica, molti poi a suo tempo fecero la fortuna di tanti nostri cineasti. Saint X non può neppure rivendicare una certa ambizione e volontà di differenziarsi, vista la mancanza di idee chiare a livello di script, così come dimostrato dal finale abbastanza sbrigativo. Noiosa, supponente, rappresenta la crisi della produzione del piccolo schermo, che continua a soffrire di una qualità davvero altalenante e dell’incapacità di capire che magari non tutti i libri o romanzi sono fatti per diventare altro.



Voto: 4