Star Wars: The Bad Batch 3, l’inizio della fine è una caramella per i fan

Reclusi, Strade sconosciute, Le tenebre di Tantiss. Si comincia. E, paradossalmente, si finisce. Su Disney+ sono arrivati i primi tre episodi della terza e ultima stagione di Star Wars: The Bad Batch, la serie animata nata dal grembo di The Clone Wars.

Alcune piccole premesse, poi andiamo.

La prima: questa recensione si basa sulle prime tre puntate – la grande fuga, con echi da Andor tra l’altro - che aprono e chiudono (più o meno) un arco narrativo.

La seconda: The Bad Batch è nata da The Clone Wars, ma definirla spin-off è una riduzione. La serie – e la terza stagione specialmente – ora vive di vita propria. I protagonisti non sono più variazioni di cloni: grazie alla scrittura azzeccata, alle scelte visive e a dei dialoghi in punta di fioretto ora sono veri e propri personaggi a 360 gradi.

La terza, per chiudere: pensare l’animazione come un prodotto “trasversale” e quindi “smussato” per arrivare a tutti è profondamente sbagliato. The Bad Batch non concede nulla e non edulcora: è adrenalinico, epico, tragico, oscuro e a tratti addirittura claustrofobico. Non fatevi ingannare dalla “forma” che ha.

Star Wars: The Bad Batch 3, perché vedere la serie

A questo punto della recensione sarebbe d’obbligo riassumere la trama, magari senza spoiler. Ma per comprendere come siamo arrivati a Reclusi, Strade Sconosciute e Le tenebre di Tantiss bisogna partire la lontano. E ogni dettaglio conta – giusto per sottolineare la qualità della scrittura – nell’avanzare della Clone Force 99 avventura dopo avventura. Quindi ci limitiamo a dire, scusandoci per lo spoiler, che la seconda stagione si chiude con un epico sacrificio di un membro della squadra e che nella terza stagione “il gruppo sarà messo alla prova nella lotta per ricongiungersi con Omega, che dovrà affrontare le proprie sfide all'interno di un remoto laboratorio scientifico imperiale. Il gruppo, diviso e minacciato da ogni parte, dovrà cercare alleati inaspettati, imbarcarsi in missioni pericolose e raccogliere tutto ciò che ha imparato per liberarsi dall'Impero”.

E ora possiamo cominciare. La prima cosa da sottolineare è quanto sia diventata ripida la curva della qualità stagione dopo stagione. La terza migliora quello che non funzionava nella seconda e anche quello che funzionava. Le puntate “filler” sono un ricordo. Le pause nell’incedere sono funzionali all’esplorazione della singolarità dei personaggi (Omega su tutti, ma non solo). Tra la prima e la terza, poi, il salto è da era geologica. E non parlo solo di qualità visiva. L’azione, le parole, le emozioni, la scienza, i ritorni inaspettati e i colpi di scena: la trama di The Bad Batch ora tiene tutto insieme e il mix è semplicemente una bomba. E poi in questo terzo round c’è quell’inquietudine di fondo che dona alla stagione un’urgenza mai vista prima. Un climax oscuro che si avvicina a grandi balzi.



Il tutto senza dimenticare il marchio di fabbrica di Star Wars: la polvere e la ruggine, qui contrapposta alla fredda e scintillante scienza dell’Impero con evidente intento narrativo. Una caramella in più nel grande sacchetto di caramelle per i fan della prima e dell’ultima ora.

In più, ma sono sensazioni, la terza stagione di The Bad Batch sembra puntare a uno dei più grossi bersagli nella storia della Galassia lontana lontana: la “scienza” della Forza. Se ci riesce – l’impresa è al limite del miracoloso – la serie scriverà la storia e Dave Filoni inciderà l’ennesima tacca sul calcio del fucile.

Voto: 8