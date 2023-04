The Good Mothers, su Disney+ il dramma delle donne della ‘ndrangheta

The Good Mothers

L'Italia ha sempre avuto nella narrazione della mafia un marchio di fabbrica, che negli anni grazie a cinema e serie tv ha conosciuto una popolarità a dir poco incredibile. Si è spesso discusso sulla positività di questa tradizione, dato l’eventuale pericolo di mitizzare il crimine. Pochi, però, si sono concentrati in questi anni su come nel parlare di Cosa Nostra, Ndrangheta o Camorra, il punto di vista dominante sia stato quasi sempre quello maschile. The Good Mothers, serie tratta dal romanzo d’inchiesta di Alex Perry, dal 5 aprile su Disney+, può rivendicare una grandissima qualità dell'insieme ma, soprattutto, il mettere al centro le donne come mai prima. Non si tratta di donne qualsiasi, ma di quelle che si fecero avanti e decisero di parlare, per riscattare esistenze afflitte da violenza e prevaricazione.

The Goot Mothers: la trama

The Good Mothers è stata presentata all’ultimo Festival di Berlino, dove si è aggiudicata la Berlinale Series, alla sua prima edizione. Diretta a quattro mani da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso, trae ispirazione dalla vera storia di donne come Lea e Denise Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, interpretate rispettivamente da Micaela Ramazzotti, Gaia Girace, Simona Distefano e Valentina Bellé, che decisero di diventare collaboratrici di giustizia. Al loro fianco troveranno la PM Anna Colace (Barbara Chichiarelli) che per distruggere i clan ha la geniale intuizione di puntare proprio su di loro, le donne.

Da sempre queste sono trattate come oggetti, tenute in ostaggio fin dalla nascita da un ambiente patriarcale, machista, violento e ributtante. Sarà per tutte loro solo l’inizio di una lotta non solo per la giustizia, ma anche per emanciparsi da un mondo spietato e cristallizzato, immobile, fedele ad una legge dell’omertà e della punizione che non conosce alcuna eccezione.

Un racconto di emancipazione e libertà

The Good Mothers funziona in modo egregio, in virtù di un cast che si muove in modo perfetto, donandoci un ritratto realistico, dolente e disperato di vite condizionate dalla totale assenza di libero arbitrio. Questo riguarda ogni aspetto della loro vita, che la regia di Jarrold e della Amoruso ci dipinge anche visivamente come una gigantesca prigione, da cui ogni tentativo di fuga è quasi impossibile.

Non è il primo racconto della mafia dal punto di vista delle donne che l’Italia ha concepito, ma ad oggi è quello più articolato, per come riesce ad immergerci in una narrazione straziante e realistica, ricordarci come la mafia, qualunque nome essa abbia, è innanzitutto un regno della mente, una cultura, un modo di concepire l’esistenza. Essa prevede l’annullamento della personalità, la conservazione di uno status quo che è anche familiare, sentimentale, costi quel che costi. Anche in questo la serie rappresenta un punto di svolta non indifferente nel modo di concepire e trattare il fenomeno mafioso. Addio quindi alla classica narrazione all'italiana, quella che dalla tv generalista è sopravvissuta sotto forme diverse fino al XXI secolo. C'era il rischio di scivolare nella retorica, nella celebrazione inutile, oppure al contrario di non spingere abbastanza per prudenza o timidezza. Per fortuna questo rischio è stato evitato.

The Good Mothers ci aggredisce dal primo minuto, lo fa con i colori scuri ed opprimenti della fotografia di Vittorio Omodei Zorini e Ferran Paredes Rubio, che contribuiscono non poco all’atmosfera angosciante e incerta. The Good Mothers è uno di quei prodotti seriali che vorremmo vedere più spesso, in virtù di una capacità unica di parlarci della verità, di questo male che in Italia non riusciamo a debellare, a far scomparire. Violento, ma senza diventare schiavo di tale componente, è un bellissimo racconto di una lotta per l’emancipazione vera, reale, necessaria, di fatto anche uno sguardo clinico sulla nostra società.

Perché bene o male la 'ndrangheta non può e non deve essere slegata da ciò che è per diversi aspetti l’Italia ancora oggi: arretrata e immobile.

La serie ci ricorda anche che Julian Jarrold è un signor regista (vedasi Becoming Jane e Ritorno a Brideshead) e che Elisa Amoruso può dare davvero tanto al nostro mondo audiovisivo. L’avevamo lasciata con due prodotti evitabilissimi come Time is Up e Chiara Ferragni – Unposted, la ritroviamo qui, con il suo talento messo finalmente a disposizione di una storia vera, bella, intensa. Speriamo di non perderla più.



Voto: 8