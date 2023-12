What if…?, la stagione 2 della serie animata Marvel è una delizia

What if...?

La fine di dicembre 2023 di Disney+ è scandita dalle nove puntate della seconda stagione di What if…?, la serie d’animazione che sconvolge il multiverso Marvel e che si basa sull’omonimo ciclo di fumetti. Incontri, scontri e storie alternative, per mezz’ora a puntata, per riscrivere il corso ufficiale degli eventi dell’Mcu in attesa del 2024.

Come dire: Dio gioca a dadi con molti più universi e si diverte tantissimo a mescolare le carte. Le avventure narrate dal “tizio con la testa grande e la voce rassicurante”, cioè Uatu l'Osservatore, è una delizia per i fan della prima ora.



What if...? 2 gioca con il conosciuto e con l’imprevedibile, presenta nuovi personaggi e riscrive i vecchi, cambia le storie e allo stesso tempo le riporta alle origini. In un periodo non proprio roseo per l’Mcu questo è un caos positivo, una parentesi spassosa in un universo, quello ufficiale Marvel, che forse ha bisogno di resettarsi. In più ci sono il debutto di un nuovo supereroe e una puntata-omaggio al vero film di Natale.

What if…2, un caos ordinato (più o meno)

Riassumere la trama della seconda stagione senza spoiler è un’impresa. E quindi ci limitiamo a dire che il caos generato dalla domandona “e se?” alla fine risulta ordinato. La serie è antologica, vero, con ogni episodio che parte da uno specifico spostamento dalla linea “ufficiale” e indaga una versione alternativa, ma alla fine c’è anche una trama orizzontale (con il nono episodio che si lega all’ottavo della prima) che chiude la seconda stagione e apre alla terza con un rimando finale a una recentissima serie Marvel.

What if…? 2, la puntata-omaggio a Die Hard

Nel ventre di questo assurdo calendario dell’avvento di casa Marvel c’è una puntata particolare. È uscita il 24 dicembre 2023 e il titolo è: “E se... Happy Hogan avesse salvato il Natale?”. L’episodio inizia così: anno 2012, festa di Natale alla Avengers Tower. Un gruppo di terroristi irrompe nell’edificio.

Sì, ci avete preso: è Die Hard, il “vero” film di Natale negli Stati Uniti. Solo che questa è la versione con i supereroi e il potere di Hulk. Di nuovo: deliziosa.

What if…? 2, il debutto del nuovo supereroe di casa Marvel

Il giorno è il 27 dicembre 2023. Il titolo dell’episodio: “E se... Kahhori avesse rimodellato il mondo?”. Questo è il debutto ufficiale della giovane Mohawk che ha ricevuto i super poteri dal Tesseract cadendo nel lago proibito e che – piccolo spoiler – è riuscita a riscrivere la storia. Kahhori è il primo supereroe nativo americano dell’Mcu. E, oltre a giocare un ruolo fondamentale nell’economia della seconda stagione di What if…? potrebbe anche rispuntare fuori anche nei futuri live-action.

What if…? 2, promossa

Chiudiamo così: lunga vita alle distrazioni. Lo dicevamo all’inizio: la Marvel non se la passa bene. La prova? La rubo a Roberto Recchioni: la chiusura fuori scena nel finale di Loki della questione Kang Il Conquistatore/Colui che rimane etc etc e la necessità di riscrittura dell’intero piano della fase 5 dell’Mcu per trovare un nuovo supercattivo da inserire. Ma in tutto questo è arrivato What if…? con la sua seconda stagione carica di caos e storie alternative. Nove esperimenti riusciti – va bene, lo concedo: con l’animazione è molto più facile – per riaccendere la fiamma sopita dei fan della Marvel. Una festa riuscita – rumorosa e caciarona, forse, ma di sicuro ben pianificata – per iniziare l’anno nuovo con il migliore degli hangover (quello legato a doppio filo ai fumetti).

Voto: 7.5