Per l'ennesima volta, il punto non è il rifacimento politically correct di Biancaneve

Il tweet del Daily Mail che ha scatenato la polemica

Abbiamo aspettato per giorni, sperando che la "bufera" mediatica stavolta si rivelasse poco più di un temporale estivo. Invece, dopo una settimana, ancora si parla del nuovo caso della serie (non tv, o comunque non solo) "quelli del politically correct e della cancel culture vogliono rovinare per sempre un altro libro-film-cartone".

La protagonista è, come sa chiunque non viva su Marte, di nuovo Biancaneve. Diciamo "di nuovo" perché già un paio di anni fa lo stesso personaggio era stato al centro di un altro caso, legato a una giostra di Disneyworld e all'opinione di due giornaliste di un quotidiano locale di San Francisco sul "bacio non consensuale", opinione amplificata strumentalmente e con toni scandalizzati dalla Fox News (per puro tornaconto politico).

Perché non è un problema Biancaneve senza nani né principe

Due anni dopo, la povera Biancaneve è tornata agli onori della cronaca e - soprattutto - degli editoriali perché dalle prime immagini e dalle prime anticipazioni del remake live-action (cioè con attori veri) che la Disney sta girando della celebre fiaba si evince la "cancellazione" (visto che parliamo di cancel culture) sia dei sette nani, sostituiti da non meglio precisati esseri magici, sia del principe azzurro (quindi forse la proposta delle giornaliste di San Francisco è stata accolta? Personalmente, crediamo che abbia avuto più importanza l'opinione di Peter Dinklage, ovvero Tyrion di Game of Thrones).

Dei risvolti politici e sociali e relative strumentalizzazioni di questa vicenda ha già scritto, qui su Today, Fabio Salamida, quindi noi non ne parleremo. Così come vogliamo evitare di ripetere ancora una volta quello che abbiamo scritto su La Sirenetta o Roald Dahl, e che si può riassumere con un "non c'è bisogno di scaldarsi, le vecchie versioni rimarranno e non saranno sostituite da versioni politically correct".

E neanche vogliamo ripercorrere la storia di come le favole, le fiabe e i racconti per bambini vengano riscritte e modificate da sempre: solo per rimanere a Biancaneve, basti dire che proprio il bacio del principe fu introdotto appunto da Disney, perché nelle varie edizioni dei fratelli Grimm succedeva che il corpo inerme della fanciulla venisse scosso casualmente e così il boccone di mela avvelenata venisse sputato via facendo risvegliare Biancaneve. Se questa informazione vi ha sconvolto, fate un giro sulla pagina Wikipedia di Biancaneve per altre scoperte (dai, ancora una cosa: la matrigna non c'era nelle prime edizioni), e se volete approfondire il tema "nani nelle favole" c'è anche Biancaneve e Rosarossa.

Semmai, il punto che vogliamo sottolineare è puramente commerciale, e probabilmente interesserà anche a chi si straccia le vesti per ogni cambiamento politicamente corretto: il problema della Disney, ma in generale del panorama televisivo e cinematografico attuale, non è la "troppa" inclusività, ma la mancanza di idee.

Chiariamoci: non stiamo dicendo, come alcuni fanno, "invece di rovinare le nostre favole per essere inclusivi, vadano a cercare nuove storie in Africa, Asia o in altri posti e facciano dei film su quelle". Perché, diciamolo, se anche facessero ogni anno un remake inclusivo di un grande classico non sarebbe un problema in sé.

L'era del franchise nostalgico deve finire

Il problema, semmai, è che i remake-prequel-sequel-spinoff-reboot hanno invaso schermi grandi e piccoli, ed è sempre più difficile che le grandi case di produzione investano seriamente in idee, sceneggiature o libri "nuovi". Preferiscono puntare sul cosiddetto "usato sicuro", con franchise e proprietà intellettuali che vengono spremute fino all'ultima goccia e anche oltre, con trame che sembrano sempre più scritte da intelligenze artificiali (e senza cuore né coraggio).

Una Sirenetta nera o una Biancaneve senza nani né principe andrebbero anche bene, se vi si affiancassero nuovi personaggi e nuove storie che catturino l'attenzione e l'affetto del pubblico. Invece, soprattutto al cinema, le storie originali sono merce sempre più rara, e quando qualche grande regista fa notare che non se ne può più di film sui supereroi viene bollato come antiquato o invidioso.

Tanto che, a questo punto, invece di continuare a dividerci e scannarci per fare da cassa di risonanza al marketing studiato dalle grandi major di settore, dovremmo allearci e pretendere, a gran voce, la fine di questa noiosa "era del franchise" che si fonda sulla nostalgia di adulti che rimpiangono i personaggi amati negli anni di infanzia e adolescenza. Purtroppo, però, temiamo che molti di quelli che si indignano per una Biancaneve senza nani né principe lo facciano proprio per quel sentimento di nostalgia che magari li porta al cinema per il milionesimo film su un supereroe dei fumetti.