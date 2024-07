Disney+, conto alla rovescia per l’attesissima Rivals: arriva il teaser trailer

Intrecci romantici, affari loschi, sesso e umorismo nell’Inghilterra dei ruggenti anni Ottanta. Disney+ ha diffuso un primo teaser trailer e alcune immagini di Rivals, l'attesissima serie in otto episodi basata sul celebre romanzo di Dame Jilly Cooper e prodotta da Happy Prince, parte di ITV Studios. Ecco tutte le anticipazioni, dal cast alla produzione, sull’attesissima serie britannica.

Rivals, il teaser trailer

Rivals, le anticipazioni sulla trama

“Ambientata tra i drammi, gli eccessi e gli scioccanti comportamenti dell’élite sociale assetata di potere nell’Inghilterra degli anni 80 – si legge nella sinossi - , Rivals si tuffa a capofitto nello spietato mondo della televisione indipendente del 1986”.

Rivals, i personaggi principali e il cast

Tra i primi personaggi annunciati ci sono Sarah Stratton (interpretata da Emily Atack), Caitlin O'Hara (interpretata Catriona Chandler), James Vereker (interpretato da Oliver Chris), Freddie Jones (interpretato da Danny Dyer), Paul Stratton (interpretato da Rufus Jones), Valerie Jones (interpretata da Lisa McGrillis), Bas Baddingham (interpretato da Luke Pasqualino), Lady Monica Baddingham (interpretata da Claire Rushbrook) e Maud O'Hara (interpretata da Victoria Smurfit). Nel cast di Rivals ci sono anche Alex Hassell, Bella Maclean, Katherine Parkinson, David Tennant, Aidan Turner e Nafessa Williams.

Rivals, la produzione

I produttori esecutivi di Rivals sono Dominic Treadwell-Collins, Alexander Lamb, Felicity Blunt, Laura Wade, la drammaturga vincitrice del premio Laurence Olivier, l’autrice Dame Jilly Cooper e Lee Mason, Director of Scripted Content for Disney+ Emea. Rivals è prodotta da Happy Prince, parte di ITV Studios. La serie è scritta da Dominic Treadwell-Collins e Laura Wade insieme alla crew di sceneggiatori che comprende: Sophie Goodhart, Marek Horn, Mimi Hare e Clare Naylor, Dare Aiyegbayo, Kefi Chadwick. Tray Agyeman è shadow writer nell'episodio 6 e Sorcha Kurien Walsh è staff writer. La direttrice del casting è Kelly Valentine Hendry.

Il lead director è Elliot Hegarty, che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo per gli episodi 1-4. Eliza Mellor è la produttrice della serie. Anche Dee Koppang O'Leary e Alexandra Brodski dirigono gli episodi.

Rivals, quando esce la serie

Al momento non c’è una data precisa di uscita. Secondo le indiscrezioni la serie Rivals debutterà su Disney+ nel corso del 2024.