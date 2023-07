Secret Invasion, conto alla rovescia per l'episodio finale: cosa aspettarsi

La scacchiera è pronta. I pezzi sono tutti al loro posto. La fine può cominciare. Conto alla rovescia per l'arrivo dell'ultima puntata di Secret Invasion, la prima serie della Fase 5 dell'Mcu, su Disney+. Prepariamoci a dovere per lo scontro finale tra Nick Fury e Gravik.

Secret Invasion, di cosa parla la serie

In Secret Invasion vediamo il personaggio di Nick Fury venire a conoscenza di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l'imminente invasione Skrull e salvare l'umanità.

Secret Invasion, chi c'è nel cast

Nel cast di Secret Invasion troviamo Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke e Olivia Colman, e Don Cheadle.

Secret Invasion, il nuovo trailer





Secret Invasion, dove siamo rimasti

Il quinto episodio di Secret Invasion, “Raccolta”, finisce con Nick Fury che torna a indossare la sua iconica benda e il suo impermeabile. L'ex capo dello Shield è andato in Finlandia insieme a Sonya Falsworth (Olivia Colman) a recuperare dalla sua tomba – o meglio, una delle sue tombe – quello che sembra il “Raccolto”, la fiala contenente i dna degli Avengers- compreso quello di Carol Danvers, cioè Captain Marvel -, il vero obiettivo di Gravik per creare i Super Skrull. Fury spiega anche che lo Skrull era alla guida della squadra inviata da lui a recuperare il sangue versato dai difensori della Terra nella battaglia con Thanos.

Ora la super spia andrà in Russia, nella base degli Skrull, per evitare la terza guerra mondiale. Il pericolo è concreto, perché nel frattempo lo Skrull che impersona il colonnello James "Rhodey" Rhodes ha informato il presidente degli Stati Uniti dell'esistenza degli alieni e della loro localizzazione in territorio russo. Un attacco americano scatenerebbe senza dubbio il conflitto planetario. E non è finita qui.

A New Skrullos Gravik deve affrontare dei disordini, con alcuni degli alieni che tentano di ribellarsi e di ucciderlo. G'iah e Priscilla Fury, invece, sono sopravvissute al commando mandato da Gravik per ucciderle. Lo scacchiere è pronto: la fine comincia.

Secret Invasion, quando esce la nuova puntata

La sesta e ultima puntata di Secret Invasion uscirà su Disney+ mercoledì 26 luglio 2023.