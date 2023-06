Secret Invasion, una spy story in pieno stile Marvel

Secret Invasion

“Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi”, per citare Frankie hi-nrg. Il 21 giugno 2023 è uscito su Disney+ “Resurrezione”, il primo episodio di Secret Invasion, la nuova serie di casa Marvel. Il motto la dice lunghissima: di chi ti fidi?

Secret Invasion, la recensione della prima puntata

È l'inizio, il primo atto, ma i toni della prima serie della Fase 5 dell'Mcu (il Marvel Cinematic Universe) sono chiari. È una spy-story in tutto e per tutto, arricchita di deliziosi inserti al sapore di thriller politico. Rimandi classici del genere – per dire: tutto inizia da Mosca. E poi la scena dei due amanti sulla panchina... - e una trama che prende il via nel mezzo dell'azione. L'invasione degli alieni mutaforma Skrull, o per meglio dire di una fazione ribelle, “giovane” e arrabbiata, è cominciata.

La scacchiera è pronta. E il redivivo Nick Fury – la spia per eccellenza della Marvel, l'uomo che per la sua crisi di mezza età si è regalato gli Avengers (battuta geniale della serie) – è chiamato a fare la prima mossa. Ma è un Nick Fury più vecchio, più stanco, più umano e provato dal Blip di Thanos. Un Fury “rotto” dentro e fuori. E che tergiversa su quella fatidica prima mossa.

C'è aria di Captain America: The Winter Soldier e di The Falcon and the Winter Soldier in questo avvio di Secret Invasion, ma trovano spazio – tanto – anche Mission: impossible, Visitors, Atomic Blonde, pure Sherlock Holmes: A Game of Shadows e via discorrendo. Una narrazione adulta, oscura, profonda e a tratti feroce che non risparmia colpi di scena e violenza per addentrarsi nei meandri di tematiche di un certo spessore e soprattutto attualissime. Una su tutte: l'accettazione e l'accoglienza dell'altro.

Il cast – con Samuel L. Jackson in stato di grazie (quando mai non lo è, a dire il vero) – convince fin da subito. E Olivia Colman (Sonya), Ben Mendelsohn (Talos), Emilia Clarke (G'iah), Cobie Smulders (Maria Hill) e Kingsley Ben-Adir (Gravik, il leader dei ribelli) spiccano. Il tutto senza dimenticare Martin Freeman (Everett Ross).

Ci siamo, dunque. La scacchiera di Secret Invasion è pronta. E non si può sbagliare mossa.

Voto: 7.5