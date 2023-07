Secret Invasion avrà una seconda stagione?

Il 26 luglio 2023 è arrivato su Disney+ il sesto episodio di Secret Invasion, la prima serie della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. E già alla fine di “Casa”, questo il titolo della puntata, si ricorrono le allusioni e le domande su una ipotetica seconda stagione. Ma di conferme ufficiali e certe, per ora, neanche l'ombra.

Secret Invasion, le dichiarazioni del regista

Un virgolettato attribuito al regista della serie, Ali Selim, lanciato da Sfx, inizia a rimbalzare in giro. Ed è questo: “Ci sono alcuni personaggi che non saranno più con noi e alcuni personaggi che sopravviveranno per affrontare un'altra sfida. Mi piacerebbe molto vedere quella sfida diventare la seconda stagione”. Tutto qui. Una speranza, al limite. Non proprio una certezza.

Il secondo "appiglio", se così vogliamo chiamarlo, è la trama della sesta puntata, che lascia diverse porte aperte. Ma come e se queste vie verranno percorse nei prossimi appuntamenti dell'Mcu è pura materia di speculazione. Per adesso.

Secret Invasion, di cosa parla la serie

In Secret Invasion vediamo il personaggio di Nick Fury venire a conoscenza di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l'imminente invasione Skrull e salvare l'umanità.

Secret Invasion, chi c'è nel cast

Nel cast di Secret Invasion troviamo Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke e Olivia Colman, e Don Cheadle.