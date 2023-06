Secret Invasion, come finisce il primo episodio

Il 21 giugno 2023 ha debuttato su Disney+ Secret Invasion, la prima serie della Fase 5 dell'Mcu (il Marvel Cinematic Universe). Il primo episodio del ritorno di Nick Fury (interpretato da Samuel L. Jackson), intitolato “Resurrezione”, si chiude con un importantissimo colpo di scena. Attenzione al grande spoiler.

Secret Invasion, di cosa parla la serie

In Secret Invasion vediamo il personaggio di Nick Fury venire a conoscenza di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l'imminente invasione Skrull e salvare l'umanità.

Secret Invasion, chi c'è nel cast

Nel cast di Secret Invasion troviamo Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke e Olivia Colman, e Don Cheadle.

Secret Invasion, il finale del primo episodio

(Attenzione: spoiler)

“Resurrezione”, come anticipato, si chiude con un colpo di scena: la morte (forse) di Maria Hill (interpretata da Cobie Smulders) per mano del leader degli Skrull ribelli, Gravik (interpretato da Kingsley Ben-Adir), che si è trasformato in Nick Fury. Maria si spegne tra le braccia dell'ex capo dello Shield credendo che sia stato lui a spalarle. E l'attentato che tentavano di fermare – anche grazie alla “confessione” di G'iah (interpretata da Emilia Clarke) al padre Talos (Ben Mendelsohn) - è andato comunque a segno: Gravik con un abile trucco delle tre carte li ha fatti girare a vuoto con delle esche e ha fatto detonare lui stesso gli ordigni, attirando Nick Fury e facendolo assistere – impotente – al disastro.

Secret Invasion, quando esce la nuova puntata

La seconda puntata di Secret Invasion uscirà su Disney+ mercoledì 28 giugno 2023.