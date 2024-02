Shogun su Disney+ è una di quelle serie che fanno la storia

Hiroyuki Sanada è Toronaga, il potente Daymio attorno a cui ruota la trama di Shogun

Quando Shogun è stata annunciata dagli FX studios, subito ci si è chiesti quale sarebbe stato il risultato finale, se sarebbe stato fedele ai romanzi di James Clavell, che nel 1980 erano già finiti sul piccolo schermo, a maggior gloria di Richard Chamberlain e Toshiro Mifune. Ebbene il risultato finale è a dir poco sontuoso, una delle migliori serie degli ultimi anni per distacco e di gran lunga la migliore mai fatta sull’antico Giappone che si ricordi. Difficile che venga superata in quest’annata, soprattutto per la qualità altissima della scrittura, la capacità di farci comprendere un’epoca e una cultura così importanti.

Shogun - la trama

Shogun comincia con un naufragio, da parte della nave olandese Erasmus, al cui comando c'è il corsaro inglese John Blackthorne (Cosmo Jarvis), sulle coste giapponesi. Il paese è sull'orlo del caos, dal momento che alla morte dell'Imperatore, il giovane erede è al centro di una disputa che coinvolge non solo il Consiglio dei reggenti Daymio, ma per le lotte religiose che contrappongono cristiani alle altre confessioni, con la guerra civile che appare inevitabile. Blackthorne ed i suoi uomini vengono persi prigionieri dall'astuto e opportunista Kashigi Yabushige (Tadanobu Asano) vassallo di Yoshi Toranaga (Hiroyuki Sanada), uno dei più stimati generali e politici del Giappone, nonché tutore dell'erede al trono. In breve tempo Blackthorne si troverà a giocare un ruolo chiave nelle lotte per il potere che attraversano il paese, in procinto di uscire da un autoisolamento totalizzante ed in cui le potenze europee e i gesuiti potrebbero finire coinvolte con le loro rivalità secolari. A fare da interprete tra il rozzo e alquanto irascibile marinaio e il raffinato e adamtino Toronaga, sarà la giovane Lady Mariko (Anna Sawai), giovane e inteligentissima donna dal tragico passato, con cui Blackthorne stringerà un legame fortissimo.



Shogun porta la firma di Justin Marks and Rachel Kondo, che hanno compiuto un vero e proprio miracolo, riusciendo a creare una perfetta mediazione tra il romanzo originale, scritto negli anni '70 e la necessità (ad oggi inevitabile) di allontanarsi da ogni possibile rappresentazione occidentalizzata di un'epoca, il Giappone dei XV e XVI secolo, di cui in passato ci è arrivata sovente un'immagine stereotipata e alquanto commerciale. Qui invece la meticolosità della rievocazione storica va di pari passo con la volontà di metterci al fianco di John Blackthorne, naufrago in un paese dentro il quale è una sorta di alieno visto come buffo e assieme impuro, e farci comprendere una cultura e uno stile di vita assolutamente distanti dai nostri. Regia incredibile quella di questa serie, che sa come valorizzare la natura, il meraviglioso paesaggio nipponico, così come donare energia e credibilità sia alle scene di massa (sia su mare che su terra) che soprattutto all'intimità degli interni, lì dove si gioca una battaglia fatta di misteri, tradimenti, cospirazioni, con un gioco di ombre e luci semplicemente magnifico nella sua ambiguità.



Shogun non dà punti di riferimento allo spettatore per la sua capacità di essere mutavole, di ingannarci di episodio in episodio per poi mostrarci una verità diversa ogni volta, eppure lo fa con coerenza, mentre ci guida dentro un mondo fatto di regole rigidissime, dove l'onore, il dovere, sono ingranaggi di un motore collettivo in cui però non esiste fiducia, non esiste una vera fedeltà. In questo gioco di potere assurdo, in questa ragnatela in cui Blackthorne cerca di orientarsi per sopravvivere, vi è anche l'Occidente della Chiesa ipocrita, dei gesuiti e delle Compagnie commerciali che si affidano a Dio per i loro peccati e i loro tornaconti personali. Il che fa della serie anche uno straordinario affresco sul concetto di potere in senso storico, dell'immutabilità degli agenti e fattori a dispetto di tempo, spazio, della differenza tra le corti europee e i palazzi di legno e bambù dove si passa dal thé al seppuku in pochi secondi.

Un'immersione straordinaria in un mondo di cui abbiamo sempre saputo poco

Shogun ha dalla sua un cast che più indovinato non si potrebbe. Come noto il romanzo di James Clavell era una mera riproduzione (per quanto sovente fantasiosa) dei veri protagonisti di quel periodo storico che dalla fine del XVI al XVII secolo portò il Giappone in una serie di guerre interne da cui emerse la shogunato come nuovo iter di governo. Hiroyuki Sanada, lanciato a suo tempo da L'Ulitmo Samurai, rende il suo Toronaga un concentrato di tutto ciò che di affascinante hanno avuto i Samurai fin da quando il cinema ce li ha fatti conoscere. In lui non si muove solo l'essenza di quel Tokugawa Ieyasu a cui Clavell si ispirò, ma del concetto stesso di Principe, in senso anche machiavellico. Stratega semplicemente geniale, capace di gesti tanto estremi quanto calcolati, dissimulatore e ingannatore senza pari, è però anche un simbolo di lealtà e coerenza, di altruismo e sensibilità. Gli fa da contraltare non tanto il numeroso stuolo di nemici pomposi, crudeli e narcisi, ma quella simpatica canaglia di Asano, già visto ai tempi di Thor, che spesso pare fare quasi il verso al Tuco che Eli Wallach creò per Sergio Leone.

Cosmo Jarvis è una sorpresa non indifferente. Il suo Blackthorne è diverso da ciò che Tom Cruise, Kevin Costner o Richard Harrris ci hanno donato in passato, circa il concetto di "salvatore bianco". Qui c'è uno scambio continuo di conoscenza, punti di vista ed esperienza, ma neppure per un istante appare a suo agio, in una cultura dove ogni parola ha un peso decisivo, dove ogni gesto è studiato nei dettagli, dove l'autodisciplina assume sovente le sembianze di una castrazione della personalità. Shogun però ci dona anche un personaggio femminile fantastico nella Mariko di Anna Sawai, in bilico non tra due mondi, ma tra due desideri: la redenzione per la sua famiglia e una libertà che pian piano si insinua dentro di lei grazie a quello strano gaijin, quello straniero rozzo ma spontaneo. I dialoghi sono curati al millimetro, richiamano una qualità che neppure House of Dragon può pareggiare, e non è un caso che quasi sempre siano nelle mani delle varie monache, principesse, concubine o cortigiane. Si perché le donne sono le vere portatrici delle semantica nipponica, con buona pace di ciò che decenni di film, anime, manga, spesso ci hanno suggerito.



Una serie contro il maschilismo giapponese? Si anche, ma senza rinunciare alla sua funzione di narrazione parallela della storia, senza intaccare l'autenticità di un iter dove la modernità trova un posto minoritario. Non è una serie per il pubblico occidentale tout court questa, è una serie sul Giappone che possa insegnare qualcosa al pubblico occidentale, è una differenza non da nulla. Permane un'atmosfera di morte e decadenza pareggiata solo dalla straordinaria eleganza sobria che scenografie, costumi e musiche sanno donare. Shogun in questa prima stagione già stabilisce uno standard di qualità complessiva che non potrà lasciare indifferenti, che non potrà non avere conseguenze (almeno si spera), in tutto ciò che sarà la serialità di un certo genere nel futuro. Inutile dire che gli episodi vengono consumati ad un ritmo crescente, non è possibile sfuggire a questo labirinto di spie, duelli, enigmi e strategie, a questo affresco che trasuda verità in ogni istante.

Voto: 10