Disney+, Shogun 2 ci sarà? Le novità e cosa sappiamo

Grandi novità per Shogun, la serie-evento disponibile su Disney+ basata sul romanzo bestseller di James Clavell che ha macinato record e mietuto consensi della critica internazionale.



Fx, Hulu, e la James Clavell Estate, annuncia una nota, “stanno lavorando per dare un seguito a Shogun con l’obiettivo di sviluppare la saga con due stagioni aggiuntive”. Nelle sue prime 9 settimane Shogun è diventata la serie di FX più vista di sempre per ore di streaming a livello mondiale.



Secondo le anticipazioni i principali partner della serie che includono i co-creatori, produttori esecutivi e sceneggiatori Justin Marks e Rachel Kondo, la produttrice esecutiva Michaela Clavell, e la star della serie e produttore Hiroyuki Sanada fanno parte della squadra coinvolta nello sviluppo. I tempi di produzione non sono ancora stati decisi, ma "il team degli sceneggiatori è stato definito e inizierà a lavorare questa estate".



Shogun, il trailer

Shogun, il cast e le anticipazioni sulla trama della prima stagione

La serie è ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Hiroyuki Sanada interpreta il ruolo di “Lord Yoshii Toranaga” che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, “John Blackthorne” (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. I destini di Toranaga e Blackthorne diventano inestricabilmente legati alla loro interprete, “Toda Mariko” (Anna Sawai), una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo scenario politico difficile, Mariko deve conciliare il suo legame ritrovato con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l’ha salvata e il suo dovere nei confronti del padre defunto. Nel cast anche Tadanobu Asano nel ruolo di “Kashigi Yabushige”, un noto traditore e stretto alleato di Toranaga; Hiroto Kanai nei panni di “Kashigi Omi”, il giovane leader del villaggio di pescatori dove viene trovata la nave di Blackthorne; Takehiro Hira nel ruolo di “Ishido Kazunari”, un potente burocrate che è il principale rivale di Toranaga; Moeka Hoshi in quello di “Usami Fuji”, una vedova che deve trovare un nuovo scopo nel mezzo della guerra del suo signore; Tokuma Nishioka nel ruolo di “Toda Hiromatsu”, il generale fidato e il più caro amico di Toranaga; Shinnosuke Abe nei panni di “Toda Hirokatsu” (“Buntaro”), il geloso marito di Mariko; Yuki Kura in quelli di “Yoshii Nagakado”, lo sfacciato figlio di Toranaga che ha un forte desiderio di mettersi in gioco; e Fumi Nikaido nel ruolo di “Ochiba no Kata”, la venerata madre dell’erede che non si fermerà davanti a nulla pur di porre fine a Toranaga e alla sua minaccia al potere del figlio.