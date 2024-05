Tales of the Empire, i due finali della nuova serie di Star Wars

Il 4 maggio 2024 – per lo Star Wars Day – è uscita su Disney+ Tales of the Empire, la nuova serie animata antologica della Galassia lontana lontana. Due storie - per sei puntate in totale – nel lato oscuro e nei meandri dell’Impero Galattico per raccontare le vite di Morgan Elsbeth e Barriss Offee. Ecco i due finali. Attenzione: spoiler.

Star Wars: Tales of the Empire, il trailer



Star Wars: Tales of the Empire, il cast delle voci

Il cast originale delle voci di Star Wars: Tales of the Empire comprende Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Rya Kihlstedt (Lyn, aka Fourth Sister), Wing T. Chao (Wing), Lars Mikkelsen (Thrawn), Jason Isaacs (Grand Inquisitor) and Matthew Wood (General Grievous).

Star Wars: Tales of the Empire, la produzione

Dave Filoni è il creatore della serie, il supervisore e il produttore esecutivo insieme a Athena Yvette Portillo and Carrie Beck. Josh Rimes è il co-produttore esecutivo di Star Wars: Tales of the Empire e Alex Spotswood è produttore.

Star Wars: Tales of the Empire, i due finali

La prima stagione di Tales of the Empire racconta due storie: quella di Morgan Elsbeth e quella di Barriss Offee. La prima parte, quella dedicata al personaggio apparso in Ahsoka e in The Mandalorian, termina a Calodan, sul pianeta Corvus. Morgan – fedelissima alleata del Grand’Ammiraglio Thrawn (lo vediamo nella seconda puntata) e sopravvissuta al massacro delle Sorelle della Notte da parte del generale Grievous (lo vediamo nella prima puntata) – fa bruciare le foreste fuori dalla città e uccide Nadura, l’ambasciatrice della Nuova Repubblica inviata sul pianeta per “liberarlo” dalla tirannia della magistrata, che però riesce a mandare una richiesta di soccorso. La puntata termina con le parole “Non verrà nessuno” rivolte da Morgan a Wing. Ma grazie a The Mandalorian e Ahsoka sappiamo che non sarà così.

La seconda parte, invece, racconta la storia di Barriss Offee, ex Jedi (arrestata da Anakin Skywalker per un attentato per cui in prima battuta era stata accusata Ahsoka Tano) che prima diventa Inquisitore (lo si vede nella quarta puntata) dell’Impero Galattico e braccio armato di Darth Vader (sempre nella quarta puntata) e poi si ravvede tornando a essere una guaritrice.

Le tre puntate dedicate a lei si concludono con la morte di Barriss per mano di Lyn dentro a una grotta mentre tenta di guadagnare tempo per proteggere un bambino sensibile alla Forza e i suoi genitori. Ma la Quarta Sorella (personaggio già apparso in Obi-Wan Kenobi) è stata in qualche modo redenta da Barriss e porta alla luca il corpo della vecchia compagna abbandonando la spada laser nel buio della caverna.