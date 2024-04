Star Wars: Tales of the Empire, la nuova serie antologica animata su Disney+: trailer e data di uscita

Un viaggio nei meandri dell’Impero Galattico. Conto alla rovescia per il debutto su Disney+ di Tales of the Empire, la nuova serie animata antologica di Star Wars annunciata a sorpresa con un trailer. Ecco tutto quello che sappiamo sui sei nuovi corti in arrivo per festeggiare lo Star Wars Day.

Star Wars: Tales of the Empire, il trailer





Star Wars: Tales of the Empire, le anticipazioni sulla trama e i personaggi

Tales of the Empire è lo specchio oscuro di Tales of the Jedi. Secondo quanto scritto dal sito StarWars.com la serie racconta “il temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerriere: la Sorella della Notte Morgan Elsbeth e l'ex Jedi Barriss Offee. Tales of the Empire si concentra su eventi mai raccontati nelle loro vite. Scopriremo come una giovane Morgan Elsbeth naviga nel mondo imperiale in espansione verso un percorso di vendetta, mentre l'ex Jedi Barriss Offee fa quello che deve per sopravvivere in una galassia in rapido cambiamento. Le scelte che faranno definiranno i loro destini”. Come si vede nel trailer nella serie appariranno anche Thrawn, Fourth Sister, General Grievous, Darth Vader, Grand Inquisitor e Wing.

Star Wars: Tales of the Empire, il cast delle voci

Il cast originale delle voci di Star Wars: Tales of the Empire comprende Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Rya Kihlstedt (Lyn, aka Fourth Sister), Wing T. Chao (Wing), Lars Mikkelsen (Thrawn), Jason Isaacs (Grand Inquisitor) and Matthew Wood (General Grievous).

Star Wars: Tales of the Empire, la produzione

Dave Filoni è il creatore della serie, il supervisore e il produttore esecutivo insieme a Athena Yvette Portillo and Carrie Beck. Josh Rimes è il co-produttore esecutivo di Star Wars: Tales of the Empire e Alex Spotswood è produttore.

Star Wars: Tales of the Empire, la data di uscita

La serie antologica animata Star Wars: Tales of the Empire debutta su Disney+ il 4 maggio 2024 con tutti e sei gli episodi.