Star Wars: The Bad Batch 3, il trailer e la data di uscita su Disney+

Conto alla rovescia per il debutto su Disney+ della terza e ultima stagione di Star Wars: The Bad Batch, la serie animata sia seguito che spin-off di The Clone Wars. Ecco le anticipazioni sulla trama, il trailer, la data di uscita, il cast e la produzione dell’ultima avventura dei membri geneticamente modificati della Clone Force 99.

Star Wars: The Bad Batch 3, il trailer

Star Wars: The Bad Batch 3, le anticipazioni sulla trama

Nell'epico finale di Star Wars: The Bad Batch, racconta la sinossi, il gruppo “sarà messo alla prova nella lotta per ricongiungersi con Omega, che dovrà affrontare le proprie sfide all'interno di un remoto laboratorio scientifico imperiale. Il gruppo, diviso e minacciato da ogni parte, dovrà cercare alleati inaspettati, imbarcarsi in missioni pericolose e raccogliere tutto ciò che ha imparato per liberarsi dall'Impero”.

Star Wars: The Bad Batch 3, il cast e la produzione

Nella versione originale, Star Wars: The Bad Batch vanta nel cast di voci Dee Bradley Baker, Michelle Ang, Keisha Castle-Hughes, Jimmi Simpson, Noshir Dalal e Wanda Sykes. I produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch sono Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett e Carrie Beck, con Josh Rimes nel ruolo di co-executive producer e Alex Spotswood in quello di senior producer. Rau è anche supervising director con Corbett come capo sceneggiatore.

Star Wars: The Bad Batch 3, la data di uscita

La terza stagione di Star Wars: The Bad Batch debutta su Disney+ con i primi tre episodi il 21 febbraio 2024. Gli altri usciranno a cadenza settimanale, con due doppie uscite d’eccezione.