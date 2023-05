Young Jedi Adventures, Star Wars per i bambini di tutte le età

Star Wars: Young Jedi Adventures

Lo Star Wars Day 2023, che come da tradizione cade il 4 maggio - qui spieghiamo il perché - ci regala un nuovo debutto nel variegato mondo dell'animazione della Galassia lontana lontana. Accanto allo strepitoso Visions 2, Disney+ ha messo in catalogo Young Jedi Adventures, la serie che racconta le scorribande in giro per la galassia di tre padawan mentre imparano le vie della Forza e intraprendono l'addestramento Jedi.

La vita spiegata con Star Wars

A differenza degli altri titoli d'animazione come Rebels, Clone Wars, Bad Batch, il già citato Visions, Tales of the Jedi e Resistance, Young Jedi Adventures è un prodotto pensato, scritto e realizzato per bambini in età prescolare. Un sentiero su misura per introdurre i piccoli nel vasto mondo di Star Wars. Sette episodi che al tempo stesso raccontano le avventure dei futuri Jedi Kai, Lys e Nubs e dei loro amici Nash e RJ-83 e insegnano valori e principi fondamentali come l'amicizia, il coraggio, la compassione, la gentilezza. Delle vere lezioni di vita. In poche parole: il lato più chiaro della Forza, quello dei veri Cavalieri Jedi.

Young Jedi Adventures: solo una serie per bambini?

È vero, sulla carta è una serie per i più piccoli. Ma, c'è da scommetterci, piacerà anche ai bambini con qualche anno in più alle spalle. Perché c'è Yoda, anzitutto. E poi le spade laser. E poi i droidi. E poi la Forza. E poi l'addestramento Jedi. E poi l'avventura. E poi, alla fine, dopo la visione di tutte e sette le puntate, quella che era una sensazione diventa quasi certezza. Young Jedi Adventures, in guscio di noce, per dirla come gli americani, è perfettamente Star Wars. Anzi, meglio: è quasi una meta-serie. Rimandi, strizzate d'occhio, citazioni, ammiccamenti, riferimenti e “accosti” al resto della Galassia lontana lontana, animata e non. Solo un primo, piccolissimo indizio, per non rovinare il gioco agli spettatori “grandi”: il personaggio di Nash. Il resto è lì, basta solo guardare bene.

A pensarci bene lo aveva già detto l'executive producer James Waugh in una nota diffusa da Disney+: "Star Wars trascende le generazioni; i fan di tutte le età sono profondamente legati ai suoi mondi immaginari, alle sue storie mitiche e ai suoi personaggi unici. Durante lo sviluppo di Star Wars: Young Jedi Adventures, la prima serie di Star Wars creata per bambini in età prescolare, il gruppo creativo non ha mai smesso di pensare a come essa possa rappresentare il primo passo di un bambino in un mondo più grande, sperimentando per la prima volta il potenziale illimitato della galassia di Star Wars. I personaggi, il tono e le lezioni di vita di cui ogni episodio è intessuto sono stati scritti proprio per loro, e il nostro talentuoso team si è impegnato a onorare l'eredità cinematografica rimanendo fedele alle aspettative dei genitori per il pubblico più giovane".

Ed ecco la domanda (retorica) finale: per chi è (davvero) la serie?

Voto: 7