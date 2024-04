Station 19, la stagione finale arriva su Disney+: quando esce

Conto alla rovescia per il debutto su Disney+ della settima e ultima stagione di Station 19, lo spin-off di Grey’s Anatomy creato da Stacy McKee. Ecco le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Station 19, stagione 7: le anticipazioni sulla trama

Station 19 segue un gruppo di eroici vigili del fuoco di Seattle che mette in gioco le loro vite e i loro cuori. La serie racconta il mondo difficile e talvolta straziante dei più coraggiosi vigili del fuoco della città e il forte legame che li unisce. Nel primo episodio della settima stagione, Il lavoro di questa donna, Andy assume il comando della caserma mentre la vita di Jack è in bilico. La squadra è chiamata a intervenire su un caso di ostaggi. Natasha lotta per la sua carriera e Maya e Carina fanno una scelta.



Station 19, stagione 7: il cast

Station 19 è interpretato da Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera), Jason George (Ben Warren), Boris Kodjoe (Robert Sullivan), Barrett Doss (Victoria Hughes), Jay Hayden (Travis Montgomery), Danielle Savre (Maya Bishop), Stefania Spampinato (Carina DeLuca), Carlos Miranda (Theo Ruiz), Josh Randall (Sean Beckett) e Merle Dandridge (Natasha Ross).



Station 19, la produzione

La serie è prodotta da ABC Signature. Peter Paige e Zoanne Clack sono showrunner e produttori esecutivi. Creata da Stacy McKee, Shonda Rhimes e Betsy Beers sono i produttori esecutivi della serie. ABC Signature fa parte dei Disney Television Studios.

Station 19, quando esce la settima stagione

La stagione finale di Station 19 debutta su Disney+ i 9 maggio 2024. Gli episodi arriveranno a cadenza settimanale.