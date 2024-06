The Acolyte, la nuova serie di Star Wars è una piacevole sorpresa

The Acolyte

L'universo di Star Wars continua a espandersi con una nuova serie originale ambientata cento anni prima degli eventi de La minaccia fantasma. Si tratta di The Acolyte - La Seguace, un live-action che funge da prequel a tutti i prequel di Star Wars ed è pronto a raccontare una storia coinvolgente e piena di sorprese dove al centro del racconto ci sono per lo più personaggi femminili. Dietro la macchina da presa c'è uno dei nomi più interessanti del panorama seriale contemporaneo, Leslye Headland, già co-creatrice, insieme a Nathasha Lyonne, di una delle serie Netflix più folli e meravigliose di sempre, Russian Doll.

Ma questa volta, Headline lascia da parte i viaggi nel tempo per dare sfogo alla sua grandissima passione per il franchise di Star Wars che ha deciso di a,pliare con una nuova serie live-action in grado di fare la differenza indagando, tra bene e male, luci e ombre, destini prestabiliti e scelte individuali. E se la mente del progetto è Headland, il volto principale di questo show è quello di Amandla Stenderb che veste i panni di entrambe le protagoniste della storia: la cattiva Mae e sua sorella gemella, Osha. Accanto a lei nomi del calibro di Carrie-Anne Moss (Trinity di Matrix) nei panni della Maestra Jedi Indara, Lee Jung-jae (il protagonista di Squid Game) che interpreta il Maestro Jedi Sol, l'ex volto di Russian Doll e Chicago Fire, Charlie Barnett nei panni di Yord Fandar e Dafne Keen che diventa l'apprendista Padawan Jecki Lon. E poi c'è Rebecca Henderson, scelta dalla sua stessa moglie, la showrunner della serie, per interpretare il personaggio di Vernestra Rwoh, una dei più giovani cavalieri Jedi della sua generazione.

Dopo aver visto i primi quattro episodi di The Acolyte possiamo dire con certezza che la nuova serie dell'universo di Star Wars è un prequel riuscitissimo in grado di arrivare non solo ai fan del franchise ma anche a chi non conosce tutta la storia dietro il mondo di Star Wars.

Una serie coinvolgente che sa come arrivare al cuore del pubblico

Leslye Headland con The Acolyte ha fatto un grande lavoro di storytelling creando un racconto in perfetto equilibrio tra ironia e azione, profondità e leggerezza, velocità di narrazione e pause descrittive necessarie per far entrare, ancora di più, il pubblico in questo mondo fantastico fatto di buoni, cattivi, eroi, antagonisti ma, soprattutto, magia.

The Acolyte intrattiene non appesantendo mai la visione con combattimenti troppo lunghi o dialoghi superficiali, anzi, tutto ciò che vediamo è perfettamente studiato e funzionale allo srotolamento di una storia che ha tanto da dare e da dire sia a livello visivo che emotivo. Questa serie è un perfetto esempio di come uno spinoff andrebbe fatto, mantenendo rispetto per la storia origiale ma riuscendo ad arricchirla con nuovi elementi di modernità, ben pensati e in grado di creare un legame con il pubblico.

Molto apprezzabile è lo spazio dato ai personaggi femminili, tutti forti, indipendenti e unici nelle loro diversità che dà alla serie quel tocco di femminismo di cui si aveva bisogno in un mondo molto maschile come quello di Star Wars.

In The Acolyte si ride, ci si emoziona, si riflette sul senso della vita e delle proprie scelte e ci si immedesima nel bene e nel male. E se il compito di un prodotto seriale è quello di lasciare un segno, oltre che intrattenere, The Acolyte ce l'ha fatta ma conoscendo la sua creatrice non ne avevamo dubbi.

Ottimo lavoro Leslye!

Voto: 7,5