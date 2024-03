The Acolyte, nuova serie di Star Wars su Disney+: il trailer e quando esce

Una nuova serie di Star Wars è in arrivo su Disney+. La piattaforma di streaming ha diffuso il primo trailer e il poster di The Acolyte, il nuovo titolo di Lucasfilm ambientato nella Galassia lontana lontana. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

The Acolyte, il trailer



The Acolyte, le anticipazioni sulla trama

In The Acolyte, si legge nella sinossi, “un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato maestro Jedi contro una pericolosa guerriera del suo passato. Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra”.

The Acolyte, il cast

La serie è interpretata da Carrie-Anne Moss (già Trinity in Matrix), Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman e Joonas Suotamo.

The Acolyte, la produzione e i registi

The Acolyte è creata da Leslye Headland (ha diretto anche i primi due episodi) che è anche produttrice esecutiva insieme a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef. Charmaine DeGraté e Kor Adana sono i produttori esecutivi. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim e Rob Bredow sono i produttori. I registi Kogonada (episodi 3 e 7), Alex Garcia Lopez (episodi 4 e 5) e Hanelle Culpepper (episodi 6 e 8) completano la regia della serie.

The Acolyte, la Key Art

The Acolyte, quando esce su Disney+

La serie The Acolyte: La seguace debutta su Disney+ il 5 giugno 2024 con i primi due episodi.