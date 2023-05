The Bear 2, la serie fenomeno torna con nuovi episodi, trailer e data di uscita

Dopo l'enorme successo della sua prima stagione, torna in streaming con un nuovo capitolo The Bear, la serie dark comedy di Fx e Hulu che racconta la dura vita del mondo della ristorazione. Uno dei titoli più apprezzati dello scorso anno per la sua veridicità e capacità di raccontare, sul piccolo schermo, la storia reale e appassionante di chi lavora nel caos di una cucina, The Bear è pronto a far tornare Carmy, il suo protagonista, alle prese con la gestione di un locale e sono tante le novità in programma per la nuova stagione di questa fortunatissima serie. Intanto, per tutti i fan di The Bear, ecco un primo sguardo a ciò che ci aspetta nella prossima stagione dello show nel primo trailer ufficiale di The Bear 2 rilasciato durante la notte degli Oscar.

The Bear: la trama e come finiva la prima stagione

La trama di The Bear, per chi non dovesse conoscerla, segue la storia di Carmen (Carmy) un giovane chef di un ristorante di lusso che, dopo un lutto di famiglia, decide di tornare nella sua città natale, Chicago, per prendere in mano la piccola paninoteca italiana di famiglia, il The Original Beef of Chicagoland. Carmy si ritroverà alle prese con un ambiente molto diverso a quello a cui è abituato con un lavoro duro e caotico, un personale difficile da gestire e dei rapporti familiare complicati dopo il suicidio del fratello.

La prima stagione della serie, trasmessa in Italia su Disney+, si concludeva con la scelta di Carmy di chiudere il locale The Beef oer aprire un nuovo ristorante. Nel teaser trailer, appena rilasciato da FX, vediamo i dipendenti del locale, Richie, Suger, Marcus, Ebraheim, Tina, Neil e Sydney portare via le proprie cose dal locale. E secondo quanto si vede nel trailer, più che una ripertura, quella di Carmy sarà una "rinascita".

Quando esce The Bear 2 su Disney+

La seconda stagione di The Bear andrà in onda il 16 agosto 2023 su Fx e Hulu e in Italia sarà trasmesso, così come la prima stagione, su Disney+.