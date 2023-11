The Bear 3 ci sarà, rinnovata la serie tv cult Disney+ con Jeremy Allen White

The Bear 3 ci sarà: la serie tv che ci ha fatto conoscere il caotico mondo della ristorazione, e in particolare di un ristorante di Chicago, è stata ufficialmente rinnovata. E non poteva essere altrimenti considerato il clamoroso successo riscosso dalla serie con protagonista Jeremy Allen White.

The Bear confermata per la stagione 3

"The Bear, che ha entusiasmato il pubblico nella prima stagione per poi raggiungere livelli ancora più alti nella seconda, è diventato un fenomeno culturale", ha dichiarato Nick Grad, presidente di FX Entertainment, la casa che ha prodotto la serie. "Siamo molto orgogliosi di collaborare con Christopher Storer, Joanna Calo, Josh Senior e il resto del team creativo, nonché con il brillante cast guidato da Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach. Quello che hanno fatto loro e la troupe è davvero notevole e noi e i nostri partner di Hulu e Disney+ ci uniamo ai fan nell'attesa del prossimo capitolo della storia di The Bear".

Cosa è successo in The Bear 2

Dopo aver ottenuto una valanga di nomination, premi e applausi da critica e pubblico nella prima stagione, The Bear non ha deluso i fan e anzi si è fatta ancor più conoscere nel mondo con la stagione 2, in cui Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) hanno lavorato per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra ha intrapreso un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è stato costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi voleva essere in futuro.

Naturalmente, si è scoperto che l'unica cosa più difficile della gestione di un ristorante è aprirne uno nuovo e la squadra ha dovuto destreggiarsi tra la folle burocrazia dei permessi e degli appaltatori e la bellezza, e allo stesso tempo la difficoltà creativa, della pianificazione del menu. Questo cambiamento ha portato anche una nuova attenzione all'ospitalità. Mentre i membri dello staff sono stati costretti a lavorare insieme in modi nuovi, sfidando i limiti delle loro capacità e relazioni, il team ha imparato anche cosa significa essere al servizio, sia dei clienti che l'uno dell'altro.

Cosa succederà in The Bear 3

Nella prossima stagione, quindi, vedremo come Carmen e gli altri porteranno avanti la nuova avventura del nuovo ristorante The Bear. E probabilmente continueremo a saperne di più sul passato, i misteri e i segreti della famiglia Berzatto, a cominciare dai defunti padre e fratello di Carmy.

Quando uscirà The Bear 3

Difficile al momento indicare un periodo certo, anche a causa del lungo sciopero di attori e sceneggiatori che ha paralizzato Hollywood nei mesi scorsi. Tutto considerato, ad ogni modo, probabilmente vedremo The Bear 3 tra fine 2024 e inizio 2025. Almeno negli USA, perché entrambe le prime due stagioni sono uscite "in differita" rispetto all'uscita negli Stati Uniti: speriamo che per la terza stagione ci possano essere in italia uscite in contemporanea con gli States.