The Bear 3: svelati data di uscita e trailer ufficiale della nuova stagione della serie cult

Ci siamo quasi, The Bear 3 è ormai prossima all'uscita e Disney+ ha diffuso il primo trailer ufficiale della terza stagione della serie comedy FX diventata un vero e proprio fenomeno di costume, oltre a essere acclamata dalla critica e premiata agli Emmy Award e ai Golden Globes. Di seguito tutte le anticipazioni sulla terza stagione di The Bear.

Di cosa parla The Bear 3

La terza stagione di The Bear seguirà Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

La ricerca dell’eccellenza culinaria spingerà la squadra a raggiungere nuovi livelli e metterà in evidenza i legami che tengono unito il ristorante. Man mano che il team si allarga, ognuno di loro si sforzerà per migliorarsi nel proprio ruolo. Il settore della ristorazione non è mai un terreno solido e con questo panorama in continua evoluzione arriveranno nuove sfide e opportunità. I nostri chef hanno imparato che ogni secondo è importante, ma in questa stagione il pubblico scoprirà se hanno la stoffa per arrivare al giorno successivo.

Il cast di The Bear 3

Oltre che da Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach, la serie è interpretata anche da Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

The Bear di FX è stata creata da Christopher Storer, che è produttore esecutivo insieme a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson e Hiro Murai. Courtney Storer è co-produttore esecutivo e culinary producer. La serie è prodotta da FX Productions.

Il trailer ufficiale di The Bear 3

Quando esce The Bear 3

The Bear 3 uscirà con tutti gli episodi il giorno mercoledì 14 agosto, quasi due mesi dopo l'uscita su Hulu negli USA prevista per il 27 giugno.