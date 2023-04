The Mandalorian 3, l'episodio 6 regala sorprese: Jack Black e Christopher Lloyd

La sesta puntata della terza stagione di The Mandalorian, uscita il 5 aprile su Disney+, regala due sorprese eccezionali sul fronte del cast. Un triplo cameo: uno direttamente da Hollywood, uno da un pezzo di storia della fantascienza e uno dal mondo della musica statunitense.

Nel 22esimo capitolo della serie nell'universo di Star Wars, ambientato sul pianeta di Plazir-15, spuntano Jack Black, Christopher Lloyd e Lizzo.

Senza spolierare nulla sulla trama del nuovo episodio vi anticipiamo i cameo: il protagonista (tra le tantissime cose) di School of Rock veste i panni del capitano Bombardier. L'uomo che ha dato vita all'indimenticabile Doc Brown di Ritorno al Futuro, invece, è il commissario Helgait. La rapper, infine, interpreta la regina-governante del pianeta e moglie del capitano Bombardier.

La terza stagione di The Mandalorian andrà avanti con altri due episodi. L'uscita su Disney+ è in programma per il 12 e il 19 aprile 2023.