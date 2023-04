The Mandalorian 3, il riassunto dell'episodio 7 e la spiegazione del finale

Mercoledì 12 aprile è uscito su Disney+ il 23esimo capitolo di The Mandalorian. Con il settimo episodio (saranno 8 in totale) ci avviciniamo al gran finale della terza stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars. Il titolo è “Le spie” (in inglese: “The Spies”) ed è ricchissimo di annunci di nuovi personaggi in arrivo e colpi di scena.

Ma andiamo con ordine e iniziamo dal riassunto.

The Mandalorian 3, la trama e il riassunto dell'episodio 7

(Spoiler)

L’episodio inizia con Elia Kane su Coruscant che fa rapporto a Moff Gideon, confermando la mano dell'imperiale dietro agli attacchi dei pirati a Nevarro. La scena poi si sposta in una base sotterranea. E qui arrivano le prime sorprese: soldati con nuove armature, cloni nelle vasche e, soprattutto, un gruppo di ufficiali imperiali chiamato Consiglio Ombra. No, non finisce qui. In pochi secondi vengono annunciati il ritorno del Grand’Ammiraglio Thrawn (uno dei personaggi principali della serie animata Star Wars Rebels) e un misterioso Progetto Negromante.

E torniamo a Nevarro, con Din e Bo-Katan che riuniscono le due fazioni dei mandaloriani (le due Vie, facilmente distinguibili tra chi indossa sempre l'elmo e chi no). La tensione è altissima, ma l'Armaiola interviene e placa gli animi.

Intanto Greef Karga, l'Alto Magistrato di Nevarro, ha in serbo un regalo che Din e Grogu: il droide da combattimento IG-11 è stato modificato ed è diventato IG-12, un robot pilotabile. Grogu salta subito dentro: ora può correre e parlare (anche se dice solo “Sì” e “No”, premendo dei bottoni).

E finalmente ci siamo. I mandaloriani decidono di riconquistare Mandalore e si imbarcano sulla flotta. Una squadra composta dai membri delle due tribù, più Grogu con la sua nuova armatura e l'Armaiola, scende sul pianeta per trovare la Grande Forgia, una volta il centro della civiltà mandaloriana, e mettere in sicurezza la zona prima dello sbarco del resto dei coloni.

Una volta arrivati sulla superficie, i guerrieri incontrano dei superstiti mandaloriani della Grande Purga e della Notte delle Mille Lacrime (l'attacco dell'Impero Galattico che ha trasformato il pianeta in un deserto). E qui succedono diverse cose importanti. La prima è il racconto di come Moff Gideon ha ottenuto la spada oscura (Bo-Katan si è arresa e ha consegnato la darksaber all'imperiale in cambio della salvezza del suo popolo, ma Gideon la tradì uccidendo tutti), la seconda è che Grogu, a bordo della sua nuova armatura-robot, interrompe il duello tra Axe Woves e un mandaloriano dell'altra tribù.

La terza è la scoperta che nel cuore di Mandalore, vicino alla Grande Forgia, c'è una base imperiale. E non solo: i soldati ora indossano armature in beskar, il metallo mandaloriano capace di resistere ai blaster. L'avanguardia per la riconquista del pianeta cade in una trappola e l'inseguimento finisce con una porta che chiudendosi divide la squadra di sbarco.

The Mandalorian 3, il finale dell'episodio 7

E così arriviamo al finale. Din resta dal lato sbagliato della porta e viene catturato dai soldati imperiali. Riappare Moff Gideon con indosso l'armatura in beskar del “Soldato Oscuro” (sì, è Darth Vader di nuova generazione). Rivuole la spada e annuncia la costituzione di un nuovo esercito imperiale con armature mandaloriane e cloni. Nel mentre le navi imperiali si alzano in volo per andare ad abbattere la flotta in orbita sopra il pianeta. Bo-Katan e l'avanguardia riescono a fuggire con la spada oscura, mentre l'ultimo guerriero rimasto a coprire la ritirata viene massacrato dai pretoriani imperiali (la guardia personale del Leader Supremo Snooke, apparsi nel film Gli Ultimi Jedi) .

The Mandalorian 3, quando esce l'ultimo episodio

La terza stagione di The Mandalorian finirà con il 24esimo capitolo. L'uscita su Disney+ dell'episodio finale è in programma per il 19 aprile 2023.