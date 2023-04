The Mandalorian 3, sì questa è la via

The Mandalorian 3

Mercoledì 19 aprile è approdato su Disney+ l'ottavo e ultimo episodio della terza stagione di The Mandalorian. Il 24esimo capito della serie di Star Wars chiude diversi archi narrativi, sistema i pezzi, ma ora il puzzle si allarga ancora di più. E occhieggia a Ahsoka, che arriverà a breve sempre su Disney+, e alla futura nuova trilogia della Galassia lontana lontana dove ci sarà un film di Dave Filoni, co-executive producer della serie come sempre scritta da Jon Favreau.

Di cosa parla The Mandalorian 3

La terza stagione di The Mandalorian racconta la riconquista del pianeta natale Mandalore, la riunificazione del popolo mandaloriano, l'impresa di Din Djarin (Pedro Pascal), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) e Grogu, l'origine del Primo Ordine, il destino della darksaber, il presente e il futuro della Nuova Repubblica, la mai sopita minaccia dell'Impero e il rapporto padre-figlio tra Grogu e l'ex cacciatore di taglie. Nel mezzo c'è molto altro, come i continui rimandi ai classici del western e al fumetto Lone Wolf and The Cub.

Perché guardare The Mandalorian 3

La risposta breve è: perché i nodi della serie vengono al pettine. E ne spuntano degli altri che ci porteranno nel futuro di Star Wars. Per chi ha più pazienza, invece, ecco la risposta un filo più articolata. La terza stagione di The Mandalorian sigilla e conferma quel che Star Wars è sempre stato: una storia di padri. Il rapporto tra Din e Grogu arriva al punto centrale. E ci regala l'apertura a un nuovo futuro di coppia, con il primo mandaloriano, ora apprendista, capace di usare la Forza. Non solo. La terza stagione sistema uno dei buchi più profondi della terza trilogia di Star Wars: la nascita del Primo Ordine, catapultato senza grandi rimorsi nell'episodio VII.

E ancora, The Mandalorian 3 allarga l'inquadratura, giocando sull'inglese, come è successo con The Last Jedi, raccontando l'intera cultura mandoloriana e la storia di un popolo in profondità. Poi investiga uno dei migliori cattivi da tempo e illumina un pezzo di storia, la Purga di Mandalore, in ottimo modo.

La terza stagione di The Mandalorian apre la strada ad Ahsoka e alla prossima trilogia di Star Wars. Stando ai rumors ci sarà un film sulle avventure del mandaloriano e a giudicare dal finale, anche nuove stagioni della serie.

Sì, è questa la Via. Grazie Favreau, così si salva Star Wars.

Voto: 8.5