The Mandalorian 3, il finale e il riassunto dell'episodio 6

Mercoledì 5 aprile è uscito su Disney+ il 22esimo capitolo di The Mandalorian. E così arriviamo alla sesta puntata (saranno 8 in totale) della terza stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars. Il titolo è “Mercenari” (in inglese “Guns for hire”) e registra tre guest star d'eccezione.

Lo anticipiamo subito: il finale segna un punto di svolta nell'economia della serie. Attenzione, dunque: il rischio spoiler è altissimo.

Ma andiamo con ordine e iniziamo dal riassunto.

The Mandalorian 3, la trama e il riassunto dell'episodio 6

Una cosa va subito premessa: il sesto episodio della terza serie di The Mandalorian contiene contemporaneamente due “episodi”. Il primo è quello che racconta la missione di Din e Bo-Katan, su input dell'Armaiola, di riunire tutti i Mandaloriani. Il secondo è quello dell'indagine affidata ai due guerrieri dai governanti del pianeta Plazir-15.

Iniziamo dalla seconda, dove saltano fuori i cameo di Jack Black, Christopher Lloyd e Lizzo. E, soprattutto, è qui che veniamo travolti da una serie di citazioni della prima e della seconda trilogia di Star Wars. Nel corso dei minuti saltano fuori frasi e parole come “Ecco dove si trovano i droidi che cercate”, “Guerre dei cloni”, “Separatisti”, “Il Conte Dooku”, giusto per citarne alcune.

Din, Bo-Katan e Grogu, alla ricerca della flotta dei mercenari Mandaloriani, arrivano sul pianeta Plazir-15. Ma prima che possano raggiungere i mercenari e il loro leader, Axe Woves, i governanti - interpretati da Lizzo e Jack Black - chiedono loro di aiutarli con dei droidi ex imperiali malfunzionati. In cambio promettono il riconoscimento di Mandalore come sistema sovrano. I due mandaloriani accettano e inizia l'indagine. E qui arriva il terzo cameo: Christopher Lloyd nei panni del commissario Helgait. Dopo lo scontro con uno dei drodi e la visita agli Ugnaught, Din e Bo-Katan scoprono la verità: è il commissario a causare i malfunzionamenti, perché in realtà è un separatista e un seguace del Conte Dooku, il cavaliere Jedi diventato Sith del secondo e terzo film della saga di Star Wars. I mandaloriani lo catturano e lo consegnano ai governanti, ricevendo come onorificenza le chiavi del pianeta. E Grogu diventa cavaliere dell'Antico Ordine delle Reggenze Indipendenti.

A questo punto possiamo passare alla seconda linea narrativa, decisamente più importante. Din e Bo-Katan raggiungono i mandaloriani diventati mercenari. E si passa all'azione, quella vera. Bo-Katan, per reclamare la sua flotta, sfida il nuovo leader Axe Woves. Lo batte, ma c'è una questione non esattamente secondaria da superare.

The Mandalorian 3, il finale della sesta puntata

Siamo arrivati al culmine. Bo-Katan batte Axe Woves, ma c'è un problema di fondo. “I mandaloriani sono più forti insieme”, dice Bo-Katan. “Ma un fanatico sbandato possiede la spada”, risponde Axe. Eccolo, il punto: la darksaber. Ancora Axe: “Il sovrano di Mandalore deve possedere la spada oscura”. La situazione viene risolta da Din che rievoca il salvataggio su Mandalore: Bo-Katan ha battuto il nemico che aveva battuto Din, quindi per proprietà transitiva lo ha sconfitto in battaglia.

È il momento che i fan della serie aspettavano da tempo. La darksaber torna nelle mani della mandaloriana designata dall'Armaiola a riunire le due vie del Credo e a riconquistare Mandalore.

The Mandalorian 3, quando escono gli ultimi due episodi

La terza stagione di The Mandalorian andrà avanti con altri due episodi. L'uscita su Disney+ è in programma per il 12 e il 19 aprile 2023.