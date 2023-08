The Mandalorian, il rumor sulla quarta stagione

L'onda lunga di Hollywood e dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori arriva fino alla Galassia lontana lontana? Inizia a girare un rumor, pubblicato in prima battuta dal sito Making Star Wars, su The Mandalorian. Secondo il retroscena, con l'autore che parla di “una delle sue fonti più affidabili” e di “verifiche” – ma di conferme da parte di Disney+ e Lucasfilm neanche l'ombra – tra le ipotesi ci sarebbe quella di trasformare la quarta stagione delle avventure di Grogu e Din Djarin in un film e di inserirlo nella nuova trilogia in arrivo. Cinema, quindi, invece che serie su Disney+.

“Se lo sciopero durerà fino al 2024, cosa che in questo momento sembra probabile”, si legge nel post, “questo piano potrebbe realizzarsi e sembra sia la principale opzione sul tavolo”. Ma come detto, di certezze non ce ne sono. Non ne ha neanche l'autore del pezzo su Making Star Wars: “Penso che questo accadrà? Onestamente, non ne ho idea. Come ho detto all'inizio dell'articolo, nessuno sa cosa riserva il futuro”.

In una vecchia intervista, pubblicata molto prima dello sciopero, Jon Favreau, capo sceneggiatore e showrunner di The Mandalorian, aveva anticipato a BFM TV di aver già messo nero su bianco la quarta stagione: "Sì, la stagione 4 è già stata scritta". E ancora: "Dobbiamo sapere dove stiamo andando per raccontare una storia totalmente formata. L'abbiamo delineata, io e Dave Filoni, e lentamente ho iniziato a scrivere ogni episodio". Ma, come detto, lo sciopero di attori e sceneggiatori era ancora distante. Non resta che attendere le decisioni ufficiali di Disney e Lucasfilm.

Intanto il 23 agosto 2023 uscirà su Disney+ la prima stagione di Ahsoka. Secondo le anticipazioni della trama la serie è ambientata dopo la caduta dell’Impero e segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. E da quanto si vede nel trailer, arriverà anche il Grand'ammiraglio Thrawn (evocato nel finale della terza stagione di The Mandalorian).