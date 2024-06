The Veil: un thriller così-così ma con un'eccezionale Elisabeth Moss

The Veil

Quando si tratta di ruoli drammatici non c'è nessuno che possa battere sul piccolo schermo l'attrice Premio Emmy Elisabeth Moss. Grande protagonista della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, Moss è una delle attrici più intense ed espressive del panorama seriale contemporaneo, una delle più richieste e un nome che è sempre garanzia di grande qualità interpretativa. E la sua ultima performance nello spy thriller The Veil, uscito il 26 giugno su Disney+, ne è l'ennesima prova.

Elisabeth in The Veil veste i panni di una trasformista, una spia inglese dal passato misterioso in grado di cambiare identità a seconda di chi si trova di fronte. Il suo vero nome è Violet ma sono in pochissimi a saperlo perché il suo accento, così come la sua storia personale sono interscambiabili a seconda delle esigenze. Invischiata in una missione governativa molto delicata, Violet si ritrova ad affrontare un viaggio insieme a una delle peggiori criminali a livello mondiale con la quale instaurerà un particolarissimo e affascinante rapporto basato sulle menzogne ma anche su una inaspettata stima reciproca. Chi è il vero cattivo e chi, invece, l'innocente in questo intricato spy thriller? Non è poi così scontato e sta a voi scoprirlo. Intanto, ecco la nostra opinione sulla serie.

Composta da 6 episodi, questa miniserie thriller, scritta dallo stesso sceneggiatore di Peaky Blinders, Steven Knight, è un mix di azione, introspezione e un pizzico di romanticismo ma, se dobbiamo essere onesti, abbiamo trovato questo titolo purtroppo non all'altezza della sua attrice protagonista che con la sua bravura attoriale brilla ma non ce la fa a far brillare anche tutto il resto.

The Veil risulta, infatti, un racconto, in alcuni tratti, estremamente lento, difficilmente fruibile e un po' troppo caotico a causa di una trama non proprio lineare e di un agglomerato di personaggi non tutti ben caratterizzati e introdotti a dovere.

È interessante l'alternarsi di azione e riflessione, di velocità e lentezza così come la rappresentazione del personaggio principale della storia, quello interpretato da Elisabeth Moss, che nel corso degli episodi si svela e si scompone mostrando tutta la sua essenza al pubblico, nel bene e nel male. Dopotutto non c'è niente di più bello del non avere paura di mostrare la verità sullo schermo pur nel suo essere "brutta" o poco confortevole e in questo bisogna dire che la serie riesce alla perfezione.

Nel complesso, però, The Veil non è di certo un thriller indimenticabile o che lascia il segno. Peccato perché una fuoriclasse come Elisabeth Moss avrebbe meritato una sceneggiatura un po' più di qualità per poter esprimere tutto il suo talento. Ma per questo non ci resta che aspettare il finale di The Handmaid's Tale.

Voto: 6,4