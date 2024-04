Tracker, la nuova serie con Justin Hartley in arrivo su Disney+: trama, trailer e quando esce

Conto alla rovescia per l’arrivo su Disney+ di Tracker, la nuova serie basata sul romanzo The never game di Jeffery Deaver e con protagonista Justin Hartley, attore di This is us, Revenge e Smallville. Ecco la trama, il trailer, il cast e la data di uscita del crime-action creato da Ben H. Winters e prodotto dalla 20th Television.

Tracker, il trailer

Tracker, la trama

Tracker racconta di Colter Shaw, “un individuo solitario e indipendente, dotato di straordinarie capacità di sopravvivenza, che viaggia per il paese in cerca di ricompense. Colter è un tracker, un esperto localizzatore che, con le sue abilità, aiuta cittadini e forze dell’ordine a risolvere diversi misteri, mentre affronta anche le sue sfide familiari”, racconta la sinossi. Shaw, si legge ancora, “si ritrova coinvolto in un gioco del gatto e del topo, rischiando la propria vita per salvare le vittime. Ma presto scopre di non essere l'unico impegnato nella caccia: qualcuno è sulle sue tracce e si sta avvicinando velocemente”.

Tracker, il cast

Il cast della serie è composto da Jeffery Deaver, Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise e Fiona Rene. Tra le guest star di Tracker ci sono Lee Tergesen, Mathew Nelson-Mahood, Wendy Crewson, Bradley Stryker, Marley Shelton e Sofia Pernas.

Tracker, quando esce

La nuova serie Tracker debutta su Disney+ con i primi due episodi il 24 aprile 2024.