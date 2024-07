Under the Bridge su Disney+: il trailer e quando esce

Conto alla rovescia per il debutto su Disney+ di Under the Bridge, la serie crime basata sul libro di Rebecca Godfrey che racconta la storia di vera della quattordicenne Reena Virk, uscita per raggiungere gli amici a una festa nel 1997 e mai tornata a casa. Ecco tutto quello che sappiamo.

Under the Bridge, il trailer

Under the Bridge, le anticipazioni sulla trama

Under the Bridge è basata sul libro dell’acclamata autrice Rebecca Godfrey e racconta la storia vera avvenuta nel 1997 della quattordicenne Reena Virk, uscita per raggiungere gli amici a una festa e mai tornata a casa. Attraverso gli occhi di Rebecca Godfrey e di un’agente di polizia locale la serie porta il pubblico dentro al mondo nascosto delle ragazze accusate dell’omicidio, rivelando verità sorprendenti su un improbabile assassino.

Under the Bride, il cast

Nel cast della serie ci sono Lily Gladstone, Vritika Gupta, Chloe Guidry, Riley Keough, Archie Panjabi, Ezra Faroque Khan, Aiyana Goodfellow, Izzy G, Javon "Wanna" Walton.

Under the Bridge, quando esce

La serie Under the Bridge debutta su Disney+ il 10 luglio 2024 con tutti gli episodi.