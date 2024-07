Su Disney+ debutta Under the Bridge, la serie crime basata sull’omonimo libro di Rebecca Godfrey e che racconta una drammatica storia vera: l’omicidio di Reena Virk.

La vera storia che ha ispirato Under the Bridge

La storia alla base di Under the Bridge è quella che Rebecca Godfrey definisce una “tragedia nazionale” per il Canada. E’ il 1997 a Saanich, un paesino della British Columbria, la provincia canadese di Vancouver, sulla costa ovest. Qui, sotto a un ponte, in un luogo chiamato “Il Gorgo”, la 14enne Reena Virk viene picchiata e affogata. Il suo corpo fu ritrovato otto giorni dopo.

L'omicidio di Reena Virk

Secondo le ricostruzioni e le sentenze dei tribunali la ragazzina fu attaccata da un gruppo di coetanee e picchiata. Tutto partì da una serie di telefonate e da una sigaretta spenta in faccia. Kelly Ellard (15 anni all’epoca dei fatti e che poi ha cambiato nome) e Warren Glowatski (16 anni, l’unico maschio della vicenda) sono stati processati come adulti e giudicati colpevoli di omicidio. Secondo i giudici canadesi sono stati loro a uccidere Reena mentre tentava di tornare a casa dopo il pestaggio.

Under the Bridge, quando esce su Disney+

La serie Under the Bridge debutta su Disney+ il 10 luglio 2024 con tutti gli episodi.