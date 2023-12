Dal true crime al calcio, passando per la Marvel, l’horror e il “seguito” di Oliver Twist. Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con tante novità. Ecco le uscite di gennaio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Disney+, le uscite di gennaio 2024

Echo, stagione 1 (10 gennaio)

Cominciamo subito con la nuova serie Marvel Echo, lo spin-off di Hawkeye. “Racconta la storia di Maya Lopez, inseguita dall ’ impero criminale di Wilson Fisk . Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità ”, spiega la sinossi. La data di uscita è il 10 gennaio 2024. Echo è interpretata anche da Chaske Spencer, Graham Greene, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Zahn McClarnon, Cody Lightning e Vincent D'Onofrio.

Welcome to Wrexham, stagione 2 (10 gennaio)

Da Hollywood al Galles. Il 10 gennaio 2024 arriva su Disney+ la seconda stagione della docuserie Welcome to Wrexham. Gli attori Rob McElhenney e Ryan Reynolds sono alla guida della terza squadra di calcio professionistica più antica del mondo. “Dal campo allo spogliatoio, dalla dirigenza al pub, Welcome to Wrexham segue la gestione di Rob e Ryan e i destini inestricabilmente legati di una squadra e di una città mentre cercano di fare la storia”, racconta la sinossi.

The Artful Dodger, stagione 1 (17 gennaio)

Il 17 gennaio 2024 è il turno del “seguito” di Oliver Twist. “Nell’Australia del 1850 – si legge nella sinossi - , nella vivace colonia di Port Victory, Jack Dawkins è Dodger, le cui velocissime mani da borseggiatore si sono trasformate nelle abili mani di un chirurgo. Il passato di Dodger torna a perseguitarlo con l’arrivo di Fagin, che lo attira nuovamente nel mondo del crimine. Una minaccia più grande – per il cuore di Dodger – è Lady Belle, la figlia del Governatore, determinata a diventare il primo chirurgo donna della colonia. Dalle rapine agli interventi chirurgici in condizioni di vita e di morte, passando per la dura realtà del mondo criminale che si mescola con la borghesia e la nobiltà, questa è una storia di reinvenzione, tradimento, redenzione e di amore ricco di colpi di scena”.

Cristóbal Balenciaga (19 gennaio)

"Un uomo enigmatico e di straordinario talento che sfidò le convenzioni sociali dell’epoca e rivoluzionò il mondo della moda". Il 19 gennaio 2024 arriva su Disney+ Cristóbal Balenciaga, la serie drama originale ispirata alla vita e all'eredità di uno degli stilisti più iconici di tutti i tempi.

“Cristóbal Balenciaga inizia quando lo stilista presenta la sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937. Si è lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian vestendo l’élite e l’aristocrazia spagnola. Tuttavia, i modelli che avevano fatto tendenza in Spagna non funzionano nell’impero della moda sofisticata di Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy sono il punto di riferimento dell’Haute Couture. Guidato dall’ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della sua vita, Cristóbal Balenciaga definirà il suo stile e alla fine diventerà uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi”, recita la sinossi.

