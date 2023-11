What If...?, il trailer e la data di uscita della stagione 2 della serie Marvel su Disney+

Il viaggio di Uatu l'Osservatore, l’alieno che osserva il multiverso Marvel, continua. Su Disney+ è in arrivo la seconda stagione di What If...?, la serie antologica animata Marvel Studios che stravolge il "normale" corso dell'Mcu. Ecco il trailer, la data di uscita e le anticipazioni sulle storie alternative del Marvel Cinematic Universe.

What If…? 2, il trailer

What If…? 2, le anticipazioni

La stagione 2 di What If...? continua a seguire il viaggio de l’Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell’Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic. Secondo le anticipazioni in questa seconda stagione ci saranno, tra gli altri, Nebula, Hela, Captain Carter, Strange Supremo, Peter Quill, Iron Man, Hydra Stomper, Shang-Chi e Happy Hogan. La stagione 2, secondo diversi rumor, vedrà anche il debutto di Kahhori, il primo personaggio nativo americano dell'MCU.

What If…? 2, la produzione

Gli episodi della seconda stagione di What If…? sono diretti dal produttore esecutivo Bryan Andrews, mentre il produttore esecutivo AC Bradley è capo sceneggiatore.

What If…? 2, la data di uscita

La seconda stagione di What If…? debutterà in streaming su Disney+ il 22 dicembre 2023. Un nuovo episodio sarà disponibile ogni giorno per nove giorni di fila.