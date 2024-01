What if…?, la serie animata Marvel avrà una terza stagione

“Uno sguardo nel futuro”. La Marvel annuncia con un video la terza stagione di What if…?, la serie animata antologica che riscrive il multiverso dell’Mcu partendo dalla domanda: e se?

What if...?, l'annuncio della terza stagione

Nel video si vedono i super soldati russi Winter Soldier (qui apostrofato come Winter Fox) e Red Guardian in abiti civili a bordo di un’auto mentre forzano un posto di blocco. Bucky Barnes è di pochissime parole e molti proiettili, Red Guardian è molto giovane rispetto alla controparte interpretata da David Harbour vista nel film Black Widow. Potrebbe essere il passato, ma con la serie Marvel e il multiverso non ci sono certezze.

What if…? 3, c’è una data di uscita?

Sgombriamo subito il campo da equivoci e rumors: al momento non c’è alcune data ufficiale per il debutto della terza stagione di What if…? su Disney+. Le ipotesi si sbilanciano sulla fine del 2024 – sul modello della seconda stagione – o sul 2025, ma di certezze neanche l’ombra.

What if…?, la seconda stagione su Disney+ e i titoli degli episodi

La seconda stagione di What if…? è approdata su Disney+ il 22 dicembre 2023, con un episodio al giorno per nove in totale. Una specie di calendario dell’avvento della Marvel per trascorrere le feste e aspettare il 2024. Ecco i titoli dei nove episodi.