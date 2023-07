Emmy 2023, nominate anche due italiane: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco

Emmy 2023, ci sono anche due italiane tra i nominati. Ebbene sì, gli ambiti riconoscimenti statunitensi che premiano le eccellenze del piccolo schermo vedono, tra i candidati di questa edizione 2023, anche due attrici italiane: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco nominate entrambe nella categoria "Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica" per The White Lotus, la serie drammatica di Mike White dove hanno recitato nella seconda stagione. Il capitolo due della serie HBO, infatti, è stata girata proprio in Italia con un cast internazionale che ha fatto conoscere in tutto il mondo anche alcuni dei grandi talenti del nostro Paese come Simona Tabasco e, ancor di più, Sabrina Impaciatore che, proprio grazie a The White Lotus, ha ottenuto un successo incredibile in tutto il mondo.

Così, le due italiane, sono finite in lizza per l'ambita statuetta grazie alla loro interpretazione di due personaggi cruciali nel secondo capitolo della serie di Mike White che racconta la vita all'interno di una catena di alberghi di lusso. Impacciatore, infatti, ha vestito i panni della manager dell'hotel Valentina mentre Tabasco ha interpretato il personaggio di Lucia, una giovane prostituta in cerca di ricchi villeggianti da cui farsi dare soldi.

Sabrina e Simona si batteranno per la conquista della statuetta con attrici del calibro di Jennifer Coolidge, Meghann Fahy e Aubrey Plaza, tutte candidate per The White Lotus, Elizabeth Debicki per The Crown, Rhea Seehorn per Better Call Saul e J. Smith-Cameron per Succession.

Sabrina Impacciatore: la dedica dopo la nomination agli Emmy: "Una vittoria"

L'attrice romana si è lasciata andare a una dolcissima dedica dopo aver scoperto di essere tra i nominati agli Emmy 2023 per la sua interpretazione di Valentina in The White Lotus, nomination che considera già una grande vittoria per lei che nella sua lunga carriera da attrice è stata "scoperta" dal pubblico solo recentemente e grazie a The White Lotus che l'ha fatta spopolare in America grazie a una battuta su Peppa Pig diventata virale.

"È difficile descrivere quello che provo - scrive Sabrina su Instagram - Un’esplosione nel petto. Nella mia pancia. E immensa gratitudine. E Amore. Sempre di più, Amore.Questa è già una vittoria per me, la più grande".

The White Lotus conquista 23 nomination agli Emmy 2023

Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco concorrono alla vittoria di un Emmy Award per The White Lotus, tra i titoli con più candidature agli Emmy 2023. Il pluripremiato titolo ideato da Mike White, che racconta la vita all'interno di una catena di hotel di lusso in tutto il mondo, ha ottenuto ben 23 nomination agli Emmy Awards 2023 tra cui "Miglior serie drammatica", "Miglior attore non protagonista in una serie drammatica", "Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica, "Miglior sceneggiatura per una serie drammatica" e "Miglior regia per una serie drammatica". Un successo che sembra non essere destinato a diminuire per questa serie che si accinge a rilasciare la sua terza stagione e che continua a conquistare il pubblico con la sua grande dote: quella di raccontare debolezze, contraddizioni, errori, vulnerabilità degli esseri umani.