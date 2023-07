Festival di Venezia 2023: quando inizia, madrina, film di apertura, giuria e tutte le informazioni

Torna l'appuntamento con il cinema a Venezia. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, infatti, sta per tornare con la sua 80esima edizione pronta a lanciare, in anteprima mondiale, i film più belli che debutteranno al cinema nel prossimo anno. Tanti i film in concorso scelti tra le migliori proposte italiane e internazionali e moltissimi gli ospiti che saranno presenti nella nuova edizione del Festival di Venezia 2023 che sarà piena di sorprese e novità. Dalla data di inizio alla madrina fino a passare ai presidenti di giuria, i premi ufficiali e il film di apertura, ecco tutto ciò che sappiamo finora sull'edizione numero 80 del Festival del Cinema di Venezia.

Festival di Venezia 2023: quando inizia e quanto dura

Festival di Venezia 2023: chi è la madrina

Festival di Venezia 2023: qual è il film di apertura

Festival di Venezia 2023: la giuria

Festival di Venezia 2023: i premi

L'80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera, si terrà al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2023 per una durata totale di 10 giorni tra proiezioni di film, eventi, premiazioni e tutto il meglio del cinema internazionale di oggi.

La madrina del Festival di Venezia 2023 è Caterina Murino. L'attrice sarda, nota per il suo ruolo di nuova Bond Girl al fianco di Daniel Craig, nel ruolo di Solange in Casinò Royale del 2006, condurrà le serate di apertura e chiusura dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. L'apertura della mostra è prevista per il 30 giugno 2023 sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia e fungerà da cerimonia di inaugurazione del Festival. Il 9 settembre, invece, Caterina Murino condurrà la cerimonia di chiusura, sempre nello stesso luogo, dove verranno annunciati il Leone D'Oro e tutti i vincitori del Festival di Venezia 2023.

Ad aprire il Festival di Venezia 2023 sarà il film di Luca Guadagnino Challengers con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist. Questo film, fuori concorso, aprirà l'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 30 agosto 2023 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia nella serata di apertura. Challengers sarà distribuito negli Stati Uniti da Metro Goldwyn Mayer Pictures / Amazon Studios e nel resto del mondo da Warner Bros. Pictures e vedrà Zendaya nei panni di Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai finito Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi qual è il prezzo della vittoria. Challengers è diretto da Luca Guadagnino, scritto da Justin Kuritzkes e prodotto da Amy Pascal, Luca Guadagnino, Zendaya, Rachel O'Connor. I produttori esecutivi sono Bernard Bellew, Lorenzo Mieli e Kevin Ulrich. La musica è di Trent Reznor & Atticus Ross.

Il regista statunitense Damien Chazelle è il presidente di giuria nel concorso ufficiale di Venezia 80. A presiedere, invece, il concorso Premio Venezia Opera Prima "Luigi de Laurentiis" sarà la regista francese Alice Diop mentre il regista italiano Jonas Carpignano è il presidente di giuria del concorso Orizzonti. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera.

La giuria del Festival di Venezia 2023 assegnerà ai film in concorso i premi: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

La Giuria del Premio Venezia Opera Prima assegnerà, tra tutte le opere prime di lungometraggio presenti nelle diverse sezioni competitive della Mostra (Selezione ufficiale e Sezioni Autonome e Parallele), il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, e un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro, che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore.

La Giuria Orizzonti assegnerà i premi: Premio Orizzonti per il miglior film, Premio Orizzonti per la migliore regia, Premio Speciale della Giuria Orizzonti, Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile, Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.