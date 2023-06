I film e i documentari su Silvio Berlusconi da vedere in streaming

Con la morte di Silvio Berlusconi, se ne va uno dei protagonisti assoluti dell'Italia degli ultimi quarant'anni. Comunque la si pensi, è innegabile il segno che Berlusconi ha lasciato nel Paese.

E a testimoniarlo, oltre alle sue aziende, le sue tv, la scena politica e la bacheca dei trofei del Milan, c'è un'enorme produzione di film e documentari legati alla sua figura (a cui va aggiunta anche la presenza nella serie tv Sky 1992 e sequel).

Ecco dunque un elenco di film e documentari - soprattutto documentari - incentrati sul personaggio di Berlusconi e la sua vita, da vedere in streaming, con l'unica eccezione di Loro, attualmente non disponibile su nessuna piattaforma.

Sexocracy: L'uomo del Bunga Bunga (documentario 2021) - Prime Video

Film pluripremiato in USA che dopo Videocracy, racconta i rapporti tra politica, Televisione , Bunga Bunga : protagonista Lele Mora, che da un piccolo bar di provincia riuscì a diventare l'amico di Silvio Berlusconi; l'uso del corpo delle donne, la politica , la Tv come potente collante ammaliatore : Un'analisi geniale e controversa dell'autore Luca Redavid che vi lascerà a bocca aperta.

My Way - Doc Berlusconi (documentario 2016) - Prime Video

L'ex presidente del Consiglio dei Ministri italiano racconta in prima persona la propria carriera, attraverso immagini inedite e interviste a colleghi ed amici. Un ritratto completo che non tralascia alcuni degli scandali che hanno reso turbolenta la scena politica del Bel Paese per più di vent'anni.

Belluscone - Una storia siciliana (documentario 2014) - Prime Video

Franco Maresco intraprende ricerche sui finanziamenti, le amicizie e le conoscenze di Silvio Berlusconi in Sicilia, i suoi rapporti con varie figure della cultura e politica locale. Ma le riprese vengono abbandonate dopo qualche mese. Sarà allora l'amico Tatti Sanguineti a completare il lavoro, cercando di risalire alle motivazione che spinsero Maresco ad abbandonare il film.

Silvio Forever (documentario 2011) - Apple TV+

.... e poi, col tempo, tutto ha cominciato a ruotare sempre di più intorno a lui. Solo a lui. Ossessivamente a lui: Silvio Berlusconi. Che, comunque la si pensi, al di là dei meriti per cui lo osannano e dei demeriti per cui lo disprezzano, è uno strepitoso personaggio della commedia dell'arte, capace di offrire miriadi di spunti per un'avventura cinematograficamente immaginabile?

Videocracy - Basta apparire (documentario 2009) - Google Play

Documentario che analizza come in Italia il potere della televisione influenzi comportamenti e scelte della popolazione, essendo essa la principale fonte di informazione. Erik Gandini focalizza l'attenzione soprattutto sull'impero mediatico di Silvio Berlusconi e su come questo sia la fonte del suo potere politico.

Loro (film 2018)

Un film in due parti - Loro 1 e Loro 2 - di Paolo Sorrentino che reinterpreta liberamente la storia e le vicende personali di Berlusconi. Con Toni Servillo nei panni di Berlusconi (e di Ennio Doris), Riccardo Scamarcio, Elena Sofia Ricci, Kasia Smutniak.

Il caimano (film 2007) - Prime Video

Uno sguardo profondo alla vita, al lavoro e alla carriera politica dell'ex Primo Ministro italiano Silvio Berlusconi. Regia di Nanni Moretti, con Silvio Orlando, Margherita Buy, Jasmine Trinca, Michele Placido.

Aprile (film 1998) - Prime Video

Nel marzo 1994, il regista Nanni Moretti inizia a raccogliere spunti sulla scena politica italiana: la vittoria di Berlusconi e la sua caduta, la vittoria politica delle sinistre. Intanto nasce suo figlio, e continua a raccogliere spunti, ma un giorno decide di fare un giro in vespa e gettare via tutto.

