Una preghiera per i film di Francesco Nuti (non abbiamo più il videoregistratore)

Carlo Verdone e Francesco Nuti

Verso la fine degli anni ‘80, il "tinello" (all'epoca si usava dire così) della casa dei miei genitori aveva una colonna sonora ricorrente formata dalle voci di Francesco Nuti e Ornella Muti.

Quella colonna sonora non arrivava dal giradischi di mio padre né dalle raccomandazioni di mia madre, ma dalla tv, dove mio fratello maggiore guardava a ripetizione, sempre ridendo di gusto, Tutta colpa del paradiso, registrato dalla tv su una videocassetta a cui, per sicurezza, aveva staccato la linguetta di protezione che impediva di registrarci sopra.

(Qui bisognerebbe spiegare ai più giovani che un tempo esistevano questi aggeggi chiamati videoregistratori ecc., ma visto che non saprei spiegare in che modo staccare un pezzetto di plastica dal lato di una videocassetta impedisse di registrarci sopra, a meno di metterci un pezzo di nastro adesivo... è meglio soprassedere)

Ero troppo piccolo per appassionarmi a quei film da grandi, quindi io ignoravo lo schermo e giocavo, ma ricordo la sensazione dei timbri di voce dei due protagonisti del film. Così come non posso dimenticare la volta in cui, alla milionesima replica, io ormai alle soglie della pubertà alzai gli occhi per caso nella scena in cui la meravigliosa Ornella Muti rimane per un attimo a seno nudo, ma questo è un altro discorso.

A parte questo, ricordo poco di Tutta colpa del paradiso, un po' di più di un altro suo vecchio capolavoro come Io Chiara e lo Scuro, mentre ho ben impressi nella memoria mille tormentoni, battute memorabili di film come Caruso Pascoski (di padre polacco), Willy Signori… e vengo da lontano, Donne con le gonne.

Film che ho visto al cinema con la mia famiglia, e poi rivisto mille volte su videocassette di cui ricordo anche la grafia del titolo scritto a mano da mio fratello.

Ed è strano ripensare oggi, nell'epoca in cui ogni giorno le piattaforme di streaming fanno uscire qualcosa di nuovo e almeno potenzialmente interessante, a quanto fosse normale all'epoca per degli adolescenti riguardare quasi settimanalmente lo o gli stessi 7-8 film per decine di volte.

Così come sarebbe complicato capire se e quanto ciò fosse dovuto appunto alla scarsità - rispetto all'abbondanza attuale - di fonti e quindi di contenuti da vedere, e quanto ciò abbia influito su, o abbia invece goduto dell'influenza di, il successo di un comico, attore e regista geniale come Francesco Nuti.

Sta di fatto che per diversi anni la comicità e i film di Nuti ebbero una diffusione tra la gente davvero impressionante in termini assoluti, anche senza considerare che all'epoca la vitalità non era veicolata da mezzi come internet e relativi dispositivi in tasca a tutti.

Chi c'era in quegli anni non può avere dimenticato frasi come "Dove mi porti carabiniere? Fiii" (con fischio e mano nelle parti intime dell'agente), "Dammi un bacino" (al maresciallo di Novello Novelli), "È forte, c'è l'olio" (ripetendo quello che dicevano tutti gli altri che avevano fumato)... o il suo urlo "Luisaaaaa", il suo salto a 720° impugnando la pistola nel bagno del centro commerciale e quando atterra c'è il signore che si ricala i pantaloni, la sua canzone "puppe a pera"...

I suoi sketch li rifacevamo a scuola, di sicuro succedeva klo stesso anche nei posti di lavoro. Francesco Nuti era un mito per me, la mia famiglia, i miei amici e per milioni di italiani. Poi venne OcchioPinocchio, poi Il Signor Quindicipalle, e poi sinceramente dovrei controllare Wikipedia perché un decennio dopo quella colonna sonora era pian piano finita, nel tinello di casa dei miei e purtroppo non solo.

Tutti quelli che lo hanno conosciuto da vicino hanno raccontato delle disgrazie, delle sfortune che la vita gli ha messo davanti, fino al tragico incidente domestico del 2006 dopo il quale il suo addio alla macchina da presa e alle scene è diventato drammaticamente irreversibile.

Infine la sfortuna più grande, quella di morire nel giorno della morte di Berlusconi, con il suo ricordo infilato negli strapuntini tra un discorso e l'altro sull'ex premier e di fatto dimenticato o quasi dai palinsesti tv. E purtroppo anche in streaming attualmente non c'è molto, per non dire quasi niente, come denunciato dall'amico e collega de La Stampa Roberto Pavanello.

Ora, non vogliamo fare polemiche, anche se non possiamo che dare ragione a Elena Sofia Ricci che ha lamentato la totale dimenticanza delle tv, quindi ci limitiamo a fare una preghiera laica rivolta a piattaforme streaming ed emittenti televisive: per favore, fateci rivedere i film di Francesco Nuti, fatelo per generazioni e generazioni di italiani che hanno amato le sue opere fino a mandarle a memoria.

Non costringeteci a rovistare in cantine, soffitte e garage in cerca di quelle videocassette con il pezzo di plastica staccato per non registrarci sopra: non abbiamo più il videoregistratore e poi, anche se riuscissimo a trasferirle in digitale sarebbero oggettivamente inguardabili e inascoltabili. Insomma, concedeteci un ultimo ricordo in HD del nostro idolo.