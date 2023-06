I tre film fondamentali per capire Berlusconi e il Berlusconismo

La grande Bellezza

La morte di Silvio Berlusconi segna un punto di svolta nella nostra storia, che è stata inequivocabilmente legata alla sua, lunga decenni, alimentata anche sul grande schermo da film che hanno celebrato la sua idea di Italia e di società. Alcuni film però sono stati in grado di descrivere la deformazione che il Cavaliere di Arcore ha rappresentato, ha creato, forzatamente inserito all'interno della nostra vita. Qualcosa che si è abbattuto sulle nostre teste sia sul piccolo e grande schermo, con risate, corpi femminili, paillettes, effetti speciali, ottimismo profusione. Tra i tanti film connessi a Berlusconi e il suo dominio, ce ne sono tre che su tutti brillano per semantica, per verità, per la capacità di descrivere i tre diversi momenti della sua monarchia sullo stivale. Vi è stato l'inizio del dominio, il plasmarci a sua immagine e infinte la caduta. Vacanze di Natale, Ricordati di Me e La Grande Bellezza per sempre ci ricorderanno chi era, cosa rappresentava e cosa ci ha fatto Silvio Berlusconi.

L’inizio: Vacanze di Natale

Non si può che partire che da Vacanze di Natale di Carlo Vanzina, oggi giustamente rivalutato come uno dei più grandi istant movie di sempre, connesso all’Italia degli anni ’80, pop, yuppie, consumistica e fracassona, che in Silvio Berlusconi ha trovato il proprio totem, culturale e politico. Connesso profondamente a Sapore di Mare dello stesso anno, è stato il primo di una stirpe quasi infinita e ancora oggi non estinta, di film di intrattenimento ripetitivi fino all'ossessione, quasi come gli spot pubblicitari di Mediaset, gli slogan del Cavaliere che conquistava i palazzi del potere grazie al piccolo schermo. C'è un legame profondissimo tra narrazione televisiva e i cinepanettoni, lo esemplifica la presenza di Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola e poi negli anni si sarebbe aggiunto Massimo Boldi e uno stuolo infinito di ragazze provenienti proprio dalle Reti Mediaset, dove l’oggettificazione della donna regnava sovrana e gaudente.

Vacanze di Natale crea il concetto di film che si fa istantanea sociologica degli ideali che lo stesso Berlusconi avrebbe promosso dal 1989, quando la sua Medusa produsse i discendenti: godersela, godersela sempre, anelare alla ricchezza, ai posti lussuosi ed esotici, fare i furbi. La famiglia è importante, ma una coscia lunga non si può negare a nessuno, l’evasione del maschietto eternamente giovane, solo un po’ furbetto ma mica cattivo nossignore. Le vacanze diventano rito collettivo in sala, serialità che precede il MCU, celebrazione narcisistica di un vuoto morale e culturale. Questo non toglie comunque nulla all'importanza del film del 1983, comunque sentimentale, di base in fondo anche malinconico dietro la grande simpatia degli interpreti, la qualità complessiva dell'insieme che poi finirà per sprofondare negli anni a venire.

Ma bene o male il film è l’inizio di un momento di lavaggio del cervello verso il basso del pubblico, ennesima arma nelle mani di una narrazione arcoriana i cui effetti perdurano ancora oggi.

Il consenso: Ricordati di Me

Scritto da Gabriele Muccino assieme a Heidrun Schleef, Ricordati di Me è il film simbolo del trionfo del berlusconismo, del dominio culturale imposto dal Cavaliere, di quanto avesse modificato profondamente la società ed i suoi valori. Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Silvio Muccino e Nicoletta Romanoff, sono lo spaccato di quell’Italia che o accetta o si ribella al credo di Silvio, sono una famiglia apparentemente qualsiasi e unita. Il contrasto che li divida, che li porta a spezzarsi, è lo stesso che dilania l'Italia di quegli anni. Ricordati di Me ci parla di un padre che improvvisamente si accorge che la giovinezza non c'è più, che non ama più la moglie e la vita che ha costruito è una prigione. Scappa, scappa erso il passato, verso gli anni ‘80 della sua giovinezza e Monica Bellucci. La moglie fa lo stesso, riscopre il teatro, lotta con le unghie e i denti per riprenderselo, senza accorgersi che nella realtà, già tutto è compiuto già tutto è cambiato.

La sua anima di donna di sinistra e progressista ha perso, così come quella delle nuove generazioni antagoniste, anche loro ammorbate da narcisismo e mania di protagonismo. Poi ci sono i figli. Gabriele Muccino è l'immagine della gioventù che non accetta il regno dell’ignoranza e della superficialità, confusa ma decisa a non svendersi, delusa da tutto, riscopre nei rapporti umani la resistenza al nulla che avanza.

Ma è Nicoletta Romanoff la vera anima semantica. Stupenda creatura sensuale e cinica, di base arriva scientificamente a prostituirsi per inseguire il sogno della televisione, svende sé stessa come faranno le olgettine che faranno cadere Berlusconi, come lei alla ricerca della “svolta”, della celebrità e del lusso.

Rimane uno dei personaggi femminili più inquietanti della storia cinematografica italiana recente, ma anche il più fedele a ciò che delle donne ha sempre pensato il Cavaliere di Arcore: un corpo da usare e guardare.

La caduta: la Grande Bellezza

Esattamente 10 anni, Paolo Sorrentino cominciava la sua scalata verso la gloria dell’Academy, con la Grande Bellezza film che guarda caso fu abbastanza detestato o comunque risultò divisivo per la critica e il pubblico italiani. Uscì esattamente nel momento in cui il reame di Berlusconi finiva, tra scandali sotto le lenzuola con le minorenni, pressioni estere e il disfacimento totale del paese.

Jep Gambardella, grazie ad uno straordinario Toni Servillo, diventa testimone di quella caduta, in una Roma opulenta, lussuriosa, decadente e priva di poesia. La Grande Bellezza toglie ogni alibi o consolazione all’Italia e agli italiani; non siamo né siamo mai stati forse i simpatici mariuoli dei cinepanettoni e degli show televisivi del Cavaliere, che chiedono solo un po’ di fama, un po’ di sesso e soldi, un po’ di libertà anarchica ma sotto sotto sono buoni. Siamo come ci ha fatti diventare Berlusconi: avidi, bugiardi, cattivi, ignoranti in modo abissale, circondati da una fauna umana fatta di esseri senza morale e senza verità.

La vera connessione di questo film non è quindi con la Terrazza di Scola o la Dolce Vita di Fellini, il suo intimo legame è con il crollo dell’illusione collettiva di trent'anni di Re Silvio, con i suoi piccoli borghesi falliti, le sue cortigiane immorali e l’esibizionismo. Siamo tutti come Jep Gambardella: alla ricerca di una grande bellezza effimera, in quel sogno che si chiamava il Grande Milan, Mike Bongiorno, le Veline, Forza Italia, Grande Fratello e via dicendo, in cui abbiamo creduto ascoltando quel pifferaio magico, credendo che la Giraffa potesse veramente sparire e non fosse solo un trucco. Un giorno, quando riguarderemo a questa odissea struggente e bellissima, capiremo che Paolo Sorrentino non ha celebrato solo Roma o i romani, ma Arcore mentre bruciava, con dentro tutte le bugie, i fantasmi e la vanagloria in essa contenute.