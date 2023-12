A casa di Giorgio Locatelli: "Dagli spaghetti di nonna a Masterchef. Il sacrificio più grande? Mancare alle recite dei figli"

"Quando dissi a mio nonno che volevo fare il cuoco, lui si mise a piangere e cercò di farmi desistere". Giorgio Locatelli, il grande chef italiano famoso da Londra a Vergiate, il suo paese in provincia di Varese da dove è partito, si confessa in esclusiva a Today.it. Ora che sta per tornare in tv con Masterchef (ogni giovedì, a partire dal 14 dicembre, su SkyUno e in streaming su Now), non dimentica le sue origini nel ristorante di famiglia: "Gli altri miei cugini lavoravano in sala come camerieri, ma io ero troppo piccolo e poi mi sudavano le mani. Quindi non potevo toccare le posate e per questo mi mandarono in cucina". (Nella foto vicino al titolo, Giorgio Locatelli da ragazzo nel ristorante di famiglia - riproduzione riservata).

Battuta pronta e grande autoironia. Locatelli, che ad aprile ha compiuto 60 anni e ha cucinato anche per Carlo d'Inghilterra ("Ogni anno per Natale noi gli mandiamo il tartufo e lui ci rispondeva con una bellissima lettera scritta a mano") rivela lo spartiacque della sua vita. È il punto di non ritorno tra un prima e il dopo: gli spaghetti al pomodoro della nonna, che in Lombardia - terra di polenta e risotti - "molti non avevano mai assaggiato".

Inutile chiedergli qual è il luogo della casa che lo rappresenta di più. Giorgio Locatelli è cresciuto in cucina: prima in quella del ristorante degli zii, dove trovava rifugio tra pentole e padelle protetto dai cuochi sempre pronti a prendere le sue difese ("Ero un bambino molto agitato", confida). Poi in quelle del Savoy a Londra, del Laurent e del Tour d'Argent a Parigi. E infine in quelle dei suoi ristoranti: Zafferano, prima, e ora, da oltre vent'anni, nella sua Locanda Locatelli, sempre a Londra. "Non avrei immaginato di arrivare dove sono arrivato. Sono molto soddisfatto", dichiara ovviamente con orgoglio.

Possiamo dire che lei è figlio d’arte, è cresciuto nel ristorante di famiglia. Quanto questo ha influenzato il suo desiderio di diventare uno chef?

"Il ristorante lavorava moltissimo e poi aveva questa sala banchetti con una bellissima terrazza dove organizzavamo matrimoni. Chiaramente io sono cresciuto con loro, in quell’ambiente… Non so però se mi posso definire figlio d’arte. Ero il più piccolino della famiglia e gli altri miei cugini lavoravano in sala come camerieri, ma io ero troppo piccolo e poi mi sudavano anche le mani, quindi non potevo toccare le posate, e per questo mi mandarono in cucina".

La cucina quindi era il suo habitat?

"Io dai 7-8 anni sono stato sempre tra pentole e mestoli. Per me però la cucina era anche un rifugio: sono sempre stato un po’ agitato e quando combinavo qualcosa scappavo lì perché i cuochi mi difendevano. È stata un’infanzia bella. Lì ho imparato a sbucciare le patate e quando sono arrivato al Savoy eravamo in 12 cuochi che facevamo solo i vegetali e io in solo un mese diventai lo chef di partita dei vegetali perché nessuno mi batteva nel pelare le patate, ero una cosa mostruosa e ancora adesso sono veloce".

Se potesse cucinare per qualcuno chi sceglierebbe di famoso o non?

"Mi piacerebbe cucinare per Picasso o per Auguste Escoffier, ma se io potessi esprimere un desiderio del genere chiederei sicuramente di cucinare per mia nonna. Mia nonna mi ha voluto tantissimo bene e ci ha creduto tantissimo in me. Mi ha dato molto coraggio quando tanta gente mi dava addosso e quando ci sono stati dei periodi bui era lei che mi ha sempre spronato, è morta quando io facevo il cuoco a Parigi e non ha visto niente di quello che sono riuscito a fare. E questa sarebbe una cosa che mi emozionerebbe moltissimo".

C’è un oggetto della casa, o della cucina, che ancora oggi la riporta alla sua infanzia?

"Ne ho più di uno, il paiolo e la stecca di mio nonno con cui veniva fatta la polenta e che noi però non usiamo, perché facciamo una polenta diversa. E poi un ferro da stiro, proprio di quelli in ferro battuto, che uso ancora per spianare i polletti e questo viene da uno chef con il quale ho lavorato alcuni anni".

In un’intervista ha raccontato che sua nonna le preparava gli spaghetti il martedì ed era un evento al quale prendevano parte anche dei suoi amici. Qual è il ricordo più bello di quei giorni?

"Sì, io ho raccontato questo particolare per far capire come la pasta, questo succedeva nel ’68, '69, era una novità. Noi al nord mangiavamo il riso e adesso nel mondo c’è questa idea della ‘cucina italiana’ come qualcosa di storico, ma la verità è che è nata negli ultimi 40, 50 anni. Gli spaghetti al pomodoro erano un evento e io per questo invitavo i miei amici a pranzo da noi: i pasti che mangiavamo erano tipici lombardi, ovvero risotti e polenta, e alcuni gli spaghetti al pomodoro non li avevano mai assaggiati prima. Erano momenti bellissimi".

Lei ha cucinato spesso per Re Carlo. Cosa ha provato la prima volta? Magari era emozionato e ha fatto qualche errore?

"Emozione con i clienti no, perché i clienti sono tutti uguali, anche perché pagano tutti lo stesso conto! Adesso che è re tutto è cambiato. Il trasferimento da Clarence House a Buckingham Palace per noi è stato difficile, siamo stati un po’ esclusi perché inevitabilmente è diventato più complesso avvicinarsi a Carlo, prima, quando era principe, era più accessibile tramite Camilla. Una volta è anche venuto a mangiare al ristorante quando c’era il tartufo fresco".

È vero che ha delle lettere scritte a mano da re Carlo?

"Ogni anno per Natale noi gli mandiamo il tartufo e lui ci rispondeva con una bellissima lettera scritta a mano, ne abbiamo sette. Da quanto è diventato re però questa tradizione si è interrotta e ci sono rimasto un po’ male, sono onesto. Quest’anno per Natale glielo rimandiamo e vediamo se riusciamo a ottenere una lettera dal re".

Re Carlo nel suo ristorante, come anche i riconoscimenti della Guida Michelin e il titolo di Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, solo per citarne due, sono risultati che sottolineano il suo successo. A 18 anni si immaginava di arrivare a questo livello?

"Non lo so, avevo delle ambizioni ma non ero così… non so come dire. Ho sempre fatto quello che mi è piaciuto e alcune volte ho preso anche delle scelte sbagliate. Forse avrei potuto fare molto meglio, ma no, non avrei immaginato di arrivare dove sono arrivato. Sono molto soddisfatto. Io ho sempre sognato di voler fare lo chef, fin da bambino, e le cose poi si sono susseguite una dopo l’altra".

È vero che ha un diploma da odontotecnico?

"Questa cosa non so chi l'abbia detta (risponde ridendo)! Io non mi sono mai diplomato in odontotecnico. Ho fatto subito la scuola alberghiera, non sono capace di cambiare neanche le lampadine. Anche mia moglie, che non legge benissimo in italiano, un giorno mi ha chiesto cosa fosse un odontotecnico. Una volta per tutte voglio ribadire che no, non ho un diploma da odontotecnico".

Per arrivare dov’è ha lavorato molto, qual è stato, o sono stati, il sacrificio più grande che ha fatto per seguire il suo sogno?

"È stato non andare a vedere i figli alle loro recite, non andare allo sport day. Poi mia figlia è nata poco prima che aprissimo Locanda Locatelli e quindi ogni tanto penso che quei giorni non torneranno più. Purtroppo lo devi mettere in conto e tante sere invece di essere lì quando c'erano dei problemi io ero in cucina. La famiglia è quella che ha sofferto di più per la carriera, perché è un lavoro senza stop, da 15-16 ore al giorno. Però non sento di aver sacrificato molto: non è mai piaciuto molto andare in discoteca, mai stato uno che beveva. Non mi è mai sembrato un sacrificio lavorare il sabato e la domenica: la mia famiglia ha sempre lavorato nei fine settimana".

E con i giorni di festa, come il Natale, che rapporto ha?

"Al secondo anno nel Savoy, io il giorno libero a Natale non lo volevo e ancora oggi se chiudiamo il ristornate al pubblico faccio da mangiare a tutti qui a Londra. Mi metto a cucinare la mattina e ci sediamo a tavola il pomeriggio. Però sì i sacrifici ci sono stati, ma ho avuto anche tante soddisfazioni e mi sono levato alcuni sfizi: ho visto paesi bellissimi".

Lei e sua moglie Plaxy Exton gestite insieme Locanda Locatelli (aperta nel 2002 e insignita di una Stella Michelin). Ci sono dei pro e dei contro nel lavorare insieme?

"Quello di lavorare tutti insieme è probabilmente l’insegnamento più bello che mi ha dato la mia famiglia. Per noi è stata una decisione scontata. Quando abbiamo aperto Zafferano stavamo molto separati e quando è rimasta incinta di Margherita abbiamo dovuto fare una scelta. Lei mi disse: ‘Dobbiamo lavorare insieme se tu vuoi continuare a lavorare così, sennò non ce la possiamo fare a vederci due ore al giorno e pochi giorni alla settimana’. E così è nata la Locanda Locatelli.

Com’è mischiare amore e lavoro?

"Per me lavorare con mia moglie è un piacere, ma sì certo ci sono degli alti e dei bassi. Penso che Plaxy ci dà quel quid e ci fa capire molte volte, da italiani abbiamo una sensibilità diversa, altre sfumature. Lei ci mette il suo tocco e questo rende la Locanda speciale. E la Locanda, se fossi stato io da solo a farla, non sarebbe assolutamente com’è adesso".

Sua figlia è grande, ha 25 anni e lavora a Roma. Diventando padre ha interiorizzato o capito alcuni comportamenti che prima recriminava ai suoi genitori?

"Sicuramente io ho imparato molto da mia moglie. Lei è un genitore eccezionale da ogni punto di vista. Io sono cresciuto in un tempo, tra gli anni ’60 e i ’70, e in un ambiente molto differenti rispetto a mia figlia: Vergiate e Londra non sono la stessa cosa! I miei genitori mi hanno comunque aiutato molto, ma non ci hanno sempre creduto nel mio sogno, hanno avuto un po' di dubbi su quello che potevo fare, non erano abituati a persone che decidevano di lasciare tutto e cambiare paese, sicuramente erano più preoccupati di altri genitori… Però i figli vanno amati sempre, so' pezzi 'e core".

Sul mondo della ristorazione ad alti livelli, e non sono, si parla molto: dalle paghe non adeguate allo sfruttamento dei lavoratori. Lei come ricorda la sua gavetta? Guardando al passato ritiene di essere stato sfruttato?

"Sfruttato? Sfruttatissimo. La paga al Savoy bastava a malapena a pagare l’affitto e io mai avrei chiesto i soldi ai miei genitori per tornare a casa per fare delle vacanze. A Parigi, al Tour d'Argent, anche peggio. Sono uscito da lì che ero alto quanto sono adesso e pesavo 61 chili, adesso ne sono 80 e sto bene. Mi hanno quasi ammazzato, però adesso è cambiato moltissimo il nostro ambiente, anche Masterchef ha aiutato molto. Il lavoro in cucina è da sempre molto duro, ma prima in cucina c’erano i pazzi, i matti. Quando dissi a mio nonno che volevo fare il cuoco si mise a piangere e cercò di farmi desistere".

Cos’è cambiato?

"Adesso è un lavoro che fanno persone di un’estrazione sociale che prima non ti saresti mai aspettato di vedere in cucina: da me c’è il figlio di un chirurgo. Alla scuola alberghiera, ai miei tempi, eravamo o figli di persone che avevano a che fare con la ristorazione o c’erano quelli che non avevano molta voglia di studiare. Le condizioni oggi sono cambiate, ci sono sicuramente delle cucine in cui i lavoratori si sentono sfruttati e c’è molto da fare perché ancora molti hanno un’idea di ‘gavetta’ sbagliata e i giovani non hanno più voglia di fare quella gavetta".

Lei com'è nei panni di datore di lavoro?

"Nel mio ristorante il 40% di quello che tu paghi va diretto nelle tasche del personale, più le mance. L’idea che il personale deve essere pagato bene è fondamentale. Io posso parlare solo del mio, ma sicuramente ci sono dei datori di lavoro che se ne approfittano. Stiamo pian piano facendo piccoli passi, ma dobbiamo arrivare a un punto in cui una carriera in cucina è uguale a qualsiasi altra carriera e per questo gli anni dell’alberghiero sono importantissimi perché abbiamo bisogno di cuochi intelligenti".

Tutti vogliono avere successo, ma in pochi poi arrivano ad averlo davvero. Secondo lei cosa fa la differenza, per capirci perché lei ce l’ha fatta e altri no?

"In realtà non lo so, ma sicuramente la tenacia e quella voglia di far vedere la caparbietà. Secondo me chi ce la fa è sempre qualcuno che ha qualcosa da esprimere attraverso il cibo, perché non lo fa per mera riproduzione, ma perché è come un artista e ha qualcosa di dire. Poi un po’ di talento ci vuole e la marcia in più non so da dove arrivi".

Per lei quando c'è stata la svolta?

"Io fino a 32-33 anni ho cucinato il mangiare di altri chef, poi a un certo punto ho deciso di fare quello che mi veniva da dentro e lì è iniziata la mia carriera. Poi la stella te la danno loro e come te la danno te la tolgono. Io dico la verità: non ho mai cucinato per le stelle, ma per i miei clienti e per me stesso. E questo mi ha portato ad andare anche controcorrente".

Cioè?

"Al mio primo ristorante, Zafferano, ho fatto delle litigate con i clienti! Mi chiedevano la lasagna, perché secondo loro in un ristorante italiano non poteva non esserci la lasagna alla bolognese, e io li mandavo via, li cacciavo (ricorda mettendosi a ridere) e consigliavo di andare in un altro locale. Questo è stato recepito come se io fossi arrogante, ma non è arroganza è la necessità di essere se stessi e questo lo rivedo anche in alcuni concorrenti di Masterchef. Con Bruno e Antonino ogni tanto ci guardiamo e diciamo questo ancora non è cento per cento, deve migliorare la tecnica, ma c’è sincerità in questo piatto. E quando si riesce a fare questo vuol dire che si può crescere".

Un consiglio per gli aspiranti chef?

"In questa cucina moderna con tutte queste spume, arie, alcuni aspiranti cuochi vengono condizionati e quando si propongono con piatti che hanno palesemente copiato da un libro sbagliano. Se invece una persona si propone mostrando un pezzettino di sé, allora sì che quella è cucina".

Lei guarderà la nuova stagione di Masterchef?

"Io faccio fatica a guardarmi le puntate perché non sono un grande ammiratore di me stesso, però le guarderò quando posso, come ho detto sono settimane concitate a lavoro".

Può darci qualche anticipazione?

"Sarà un’edizione molto speciale perché abbiamo dei concorrenti molto speciali per quanto riguarda carattere, estrazione sociale e provenienza. Abbiamo una fetta d’Italia. E poi abbiamo qualche novità legata a un super chef, o meglio uno chef ‘misterioso’, che ci aiuterà, in alcune situazioni, a fare delle valutazioni e a prendere delle decisioni: sarà una sorta di quarto giudice che arriverà in momenti randomici. Ma non posso svelare la sua identità".

Che rapporto c’è tra lei, Barbieri e Cannavacciuolo? Siete solo colleghi o siete diventati anche amici?

"Abbiamo un rapporto di amicizia. Io sì, li considero due miei amici e poi andiamo anche molto d’accordo e credo si veda in tv. Siamo tre persone differenti, per storia, carriera e età: io e Bruno siamo più vicini, Antonino è poco più giovane e ce lo fa sempre pesare (afferma ridendo, ndr). Ma il nostro essere diversi fa sì che ognuno porti nel programma un po’ di sé".

Quindi passate dei momenti insieme anche fuori dal set?

"Per Masterchef passiamo tre mesi insieme e mangiamo sempre insieme. Ogni tanto, con Bruno, perché lui rimane più di frequente a Milano, usciamo la sera. Antonino invece ce la fa a tornare a casa a Orta San Giulio sul lago d'Orta. Noi però andiamo spesso a mangiare fuori e quando lo facciamo cerchiamo di non metterci ad analizzare, cerchiamo di vivere un momento di convivialità senza stare a commentare troppo. Comunque sì, ci frequentiamo anche fuori dal lavoro: Bruno, che viaggia molto, mi passa a trovare a Londra e io quando non riesco a tornare a Londra trascorro molti weekend da Antonino, al lago".

