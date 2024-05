Girl Abroad: arriva una nuova serie del creatore di Bridgerton tratta dal libro di Elle Kennedy

Dal creatore di Bridgerton Chris Van Dusen arriva una nuova serie teen tratta dal bestseller di Elle Kennedy, Girl Abroad. Van Dusen, infatti, secondo quanto scoperto da Deadline, sta sviluppando un adattamento televisivo del libro pubblicato da Little Brown a febbraio 2024 con A24 e Pacesetter Productions. IGirl Abroad segue la figlia di una rockstar in pensione che si trova invischiata in scandali e storie d'amore dopo aver iniziato a studiare all'estero a Londra.

Van Dusen sarà produttore esecutivo con la sua CVD Productions e fungerà anche da showrunner della serie. A24 produrrà insieme a Jessica Rhoades e Alison Mo Massey della Pacesetter Production. La serie fa parte dell'accordo di first-look di A24 con Rhoades e Pacesetter. Kennedy sarà anche produttore esecutivo. Girl Abroad è l'ultimo progetto di Van Dusen dopo la creazione del period drama di successo di Netflix, Bridgerton. L'anno scorso ha venduto a Netflix l'adattamento a serie di They Both Die At The End, prodotto insieme a Bad Bunny.

Girl Abroad: la trama

La diciannovenne Abbey Bly ha l'opportunità di studiare all'estero per un anno a Londra e coglie subito l'occasione per sfuggire al controllo dell'amato ma oppressivo padre rockstar in pensione. Abbey è pronta a vivere la sua vita in piena libertà, a scoprire se stessa, ma prima di tutto a conoscere le ragazze con le quali sta in camera. Questo fino a quando non arriva nel suo nuovo appartamento e scopre che i coinquilini sono in realtà tutti ragazzi. Ragazzi affascinanti, divertenti, attraenti e off-limits, con una regola che vieta di fraternizzare tra coinquilini dopo un dramma indesiderato con la ragazza precedente.

Abbey, si ritrova a mentire al padre sulla sua situazione e a innamorarsi non di uno, ma di due ragazzi che non può avere: il suo compagno di stanza giocatore di rugby e un musicista lunatico con una fidanzata. Inoltre, le sue ricerche per la scuola l'hanno invischiata in uno scandalo legato a una famiglia dell'alta nobiltà, circondandola di segreti da tutte le parti.

Girl Abroad: quando esce e dove vedere la serie

Per ora non abbiamo ancora informazioni sulla data di uscita della serie né sulla piattaforma che la distribuirà.