"Gormiti- The New Era": vi portiamo dietro le quinte del live-action italiano più ambizioso di sempre

Noi di Today.it siamo stati sullo spettacolare set della nuova serie italiana Gormiti - The New Era, un live-action ambiziosissimo che dà vita agli iconici giocattoli per bambini dei primi anni 2000. In anteprima, vi racconteremo tutto quello che abbiamo visto nel backstage, vi mostreremo le prime foto dal set e vi sveleremo tutto quello che abbiamo scoperto su questa serie italiana che mira a diventare uno dei titoli di punta del panorama seriale internazionale con un cast internazionale, location mozzafiato, tecnologie all'avanguardia per la creazione degli effetti speciali e tanto altro ancora.

Ma entriamo nel vivo del racconto.

Gormiti - The New Era: il dietro le quinte e le foto spettacolari dal set

Un tempio incastonato nella roccia. Tutta intorno la montagna, imponente, che sovrasta la scena. Siamo nelle Marche, nella Grotta della Beata Vergine di Frasassi, che accoglie al suo interno il Tempio del Valadier, una location affascinante, suggestiva e totalmente immersa nella natura: è il set di Gormiti - The New Era. All'improvviso ci troviamo davanti quello che sembra essere un demone malvagio, dagli occhi rosso fuoco. Scopriremo poco dopo che sarà il grande cattivo della storia. Poi, guardando un po' più in là, scorgiamo quattro ragazzi in lontananza, giovanissimi e tutti con costumi da supereroi. C'è silenzio, poi arriva il "ciak" e le indicazioni del regista per gli attori. Da quel momento in poi bisogna lasciarsi andare alla fantasia. Inizia, infatti, all'improvviso una battaglia incredibile tra bene e male, una lotta fatta di fasci di luce e poteri magici che, però, per ora, dobbiamo fare lo sforzo di immaginare aspettando che questi poteri prendano vita nella post-produzione della serie. Quelle a cui abbiamo appena assistito sono le riprese del decimo episodio della prima stagione di Gormiti - The New Era. Ed è solo l'inizio.

Gormiti - The New Era è una serie per ragazzi scritta e diretta da Mario Parruccini. Dietro la produzione, invece, c'è il colosso italiano Rainbow, la casa di animazione di Iginio Straffi, papà delle Winx, che ha lavorato in collaborazione con Giochi Preziosi che punta a far tornare in auge i giocattoli dei Gormiti inventati da Leandro Consumi e Gianfranco Enrietto per la Linea GIG, allora gestita da Giochi Preziosi.

Si tratta di un progetto tutto italiano che nasce con il sogno di diventare internazionale e raccontare una storia supernatural, ma, soprattutto, di formazione fatta di supereroi in stile Marvel che, sotto sotto, non sono altro che giovani ragazzi alle prese con paure, insicurezze e una missione più grande di loro. In questa serie, dalle location incredibili e dal cast internazionale, non mancheranno effetti speciali realizzati con le più moderne tecniche di animazione.

"Questo è un progetto che ha l'ambizione di voler essere globale - sottolinea Iginio Straffi, produttore della serie -. Vuole essere prodotto in Italia ma andare a emozionale i bambini di tutto il mondo e abbiamo voluto sfruttare il contesto speciale che l'Italia ci offre per girare la serie in location per la maggior parte tutte italiane. Questo progetto ci ha visto girare l'Italia alla ricerca di posti speciali che potessero essere adatti a questo mondo fantastico dei Gormiti".

Gormiti - The New Era: stato di produzione, numero di stagioni e budget

I Gormiti, veri e propri protagonisti della cultura pop italiana degli anni 2000, vengono reinventati per diventare sempre più contemporanei e rappresentare una nuova generazione di ragazze e ragazzi nella serie per un pubblico di 8-12 anni, Gormiti - The New Era. Qui, i Gormiti prenderanno vita con attori in carne e ossa che vestiranno i panni dei giovani supereroi e affronteranno avventure magiche a metà tra il mondo reale e il mondo di Gorm. Protagonisti della serie saranno attori giovanissimi, quasi tutti minorenni e tutti bilingue, una scelta specifica dato che la serie è girata in lingua inglese, aspetto che rientra nella mission di questo titolo che punta a essere un prodotto italiano ma internazionale che strizza l'occhio alle grandi produzioni americane da cui trae anche ispirazione.

La serie avrà due stagioni, di 10 episodi l'una ed entrambe in fase di ripresa. Il primo ciak, infatti, c'è stato a giugno e l'ultimo sarà a dicembre 2023. Poi inizierà la post-produzione fino al publishing con l'uscita del primo trailer a gennaio 2024 e poi il debutto definitivo della serie.

Gormiti - The New Era sarà un reboot live-action ad altissimo budget. Si parla, infatti, di circa 15 milioni investiti per un progetto ambiziosissimo e che punta a diventare un prodotto globale ma pronto a valorizzare il territorio italiano dato che la serie sarà quasi interamente girata in esterni e in location mozzafiato tutte, o quasi, nel territorio italiano.

Gormiti - The New Era: dove è girata la serie, tutte le location

Dalle Grotte di Frasassi al Tempio di Valadier nelle Marche, da alcuni luoghi remoti e meravigliosi della Basilicata come il paese di Craco, fino a passare a una zona di scavi nei pressi di Tivoli, nel Lazio. E poi ancora c'è Roma che diventerà un'immaginaria cittadina americana con tanto di diner, scuolbus e high school e sono in ballo anche alcune capitali europee come parte del set. Sono queste le location mozzafiato della serie Gormiti - The New Era

Gormiti - The New Era: gli effetti speciali in CGI

A rendere speciale questo progetto, oltre all'internazionalità e all'occhio attento per la valorizzazione del territorio italiano, saranno soprattutto gli straordinari effetti speciali che renderanno questo live-action al pari degli iconici prodotti americani sui superareroi, da sempre leader in questo settore. Ci saranno, infatti, effetti realizzati dallo studio di animazione italiano Rainbow con la tecnologia CGI (computer grafica 3D per la resa degli effetti speciali) che daranno alla serie un'impronta sensazionale ricostruendo location in pieno stile fantasy e aggiungendo poteri e magia alle scene. Vengono usate, inoltre, dagli attori anche tute motion capture con sensori per riprodurre, poi al computer, i movimenti degli attori reali nelle versioni animate dei Gormiti.

"Il livello che ci proponiamo con questa serie è un livello alto - specifica il regista e sceneggiatore Mario Parruccini -. Abbiamo sempre il termine di paragone con gli americani perché loro fanno le cose bene e belle ed è chiaro che il nostro riferimento è quello ma noi vogliamo dimostrare di poter fare altrettanto".

Gormiti - The New Era: chi c'è nel cast (internazionle)

A vestire i panni dei quattro Gormiti della Terra, del Fuoco, dell'Acqua e dell'Aria saranno giovanissimi attori internazionali, quasi tutti minorenni e alle prime esperienze nel mondo della recitazione, accuratamente scelti dalla produzione: Millie Fortunato Asquini, che nella serie interpreta l'unica Gormita donna, Skye, un'appassionata di arte con una famiglia importante alle spalle, Federico Campella, che è Zane, il classico bulletto della scuola nel reboot, Robel Tesfamichael, che veste i panni di Glen, il ragazzo dalla forte ironia e anche un po' imbranato e, infine, c'è Francesco Bertozzi che è Carter, lo studioso e bravo negli sport.

Ad affiancarli anche Claire Palazzo nei panni di Myridell, un personaggio ancora misterioso ma che sarà cruciale nella storia. Nei panni del cattivo Lord Graven, invece, ci sarà il bravissimo attore inglese Tim Daish.

Gormiti - The New Era: la trama

La serie live-action sui Gormiti racconta la vita quotidiana di quattro ragazzi adolescenti che saranno scelti per diventare dei protettori della terra, Scion e salvare il regno fantastico di Gorm dall'attacco dei nemici. Ognuno di loro è alle prese con la scuola, i problemi personali, famiglie oppressive e un carattere ancora in fase di formazione ma l'esperienza di diventare supereroi sarà per loro modo di crescita personale e un mezzo per imparare l'importanza di valori importantissimi come il rispetto della natura, il sacrificio personale, l'amicizia, l'unione contro le avversità. A ogni Scion è assegnato un personale Gormita che diventerà fondamentale per guidarli nella loro crescita e i quattro ragazzi arriveranno a capire, attraverso le loro avventure, che per essere eroi non basta un bel costume o delle armi leggendarie ma fiducia, maturità e un miglioramento personale come esseri umani.

Gormiti - The New Era: quando esce

Gormiti - The New Era uscirà nell'autunno del 2024.