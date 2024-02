Gormiti - The New Era: il regno di Gorm prende forma nel primo teaser trailer della serie live-action

I Gormiti prendono vita nel teaser trailer della nuova serie live-action italiana Gormiti - The New Era. Gli iconici giocattoli dei primi anni 2000 della Giochi Preziosi si sono trasformati in eroi in carne e ossa nella nuova serie live-action prodotta da Iginio Straffi, papà delle Winx e diretta da Mario Parruccini. Un live-action ambisiosissimo che punta a diventare una serie internazionale, con un budget sorprendente e girato con straordinari effetti speciali in CGI (computer grafica) che renderanno ancora più magiche le location mozzafiato scelte per questo reboot del noto franchise: dalle Grotte di Frasassi al Tempio del Valadier, nelle Marche, fino a passare al meraviglioso paese di Craco, in Basilicata e poi ancora Tivoli e Roma, nel Lazio e molti altri luoghi di rilevanza artistico-culturale del nostro Paese ma non solo. Gormiti - The New Era è pronta a diventare la nuova serie italiana di punta per un pubblico young adult e, per avere un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta da questo attesissimo reboot prodotto dalla Rainbow di Iginio Straffi, è appena stato svelato, in anteprima assoluta, il trailer con le prime immagini della serie che ci fa entrare nel fantastico mondo di Gorm.

“Poter presentare il teaser di Gormiti - The New Era in anteprima a Sanremo è stato un piacere e una grande occasione - ha commentato Iginio Straffi, fondatore e CEO del Gruppo Rainbow, produttore della serie -. Il gruppo è in costante fermento creativo e orientato all’eccellenza per portare sugli schermi contenuti di valore made in Italy, come Gormiti, e dopo questa anteprima, ci auguriamo che la nuova avventura in collaborazione con Giochi Preziosi possa stupire ed emozionare milioni di spettatori nel mondo.”

Gormiti - The New Era: La trama

Gormiti - The New Era racconta la vita quotidiana di quattro ragazzi della Terra che vengono scelti per diventare ‘Scion’ (cioè protettori) e aiutare a salvare un regno fantastico chiamato Gorm. Nel corso della serie, i quattro Scion impareranno l'importanza del rispetto per la natura, del sacrificio personale, e del potere dell’amicizia e dell’unione contro le avversità. A ogni Scion sarà assegnato un personale Gormita (uno dei leggendari e coraggiosi spiriti guerrieri) che lo guiderà e supporterà emotivamente. Che si tratti di una figura paterna mancante (per Carter), di un migliore amico a lungo desiderato (per Skye), di un saggio fratello maggiore (per Zane) o di qualcuno con cui confidarsi (per Glen), i Gormiti saranno fondamentali per guidare gli eroi nella loro crescita. Nel corso della serie i quattro protagonisti capiranno che essere eroi non vuol dire semplicemente indossare un bel costume e brandire armi leggendarie, e dovranno acquisire una fiducia e una maturità tali da renderli esseri umani migliori, abbracciando le virtù del coraggio e della collaborazione, della curiosità e della creatività.

Gormiti - The New Era: il teaser trailer ufficiale

Gormiti - The New Era: chi c'è nel cast

Il cast principale è stato accuratamente selezionato tra i giovani talenti del panorama internazionale, ed è formato dai giovanissimi attori Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion); Federico Cempella (Zane – Scion); Robel Tesfamichael (Glen – Scion); Francesco Bertozzi (Carter – Scion); Claire Palazzo (Myridell).

Gormiti - The New Era: quando esce

Gormiti - The New Era uscirà nel 2024.