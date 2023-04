"Harry Potter diventa una serie tv"

Harry Potter potrebbe diventare una serie tv. La storia del maghetto mezzosangue più famoso di tutti i tempi, ispirata ai romanzi per ragazzi di J.K.Rowling, dopo sette film potrebbe tornare sul piccolo schermo anche in versione seriale. Si tratta di un'ipotesi sempre più vicina e apparentemente confermata da alcuni rumors che vedono J.K.Rowling, che detiene i diritti del suo lavoro e, di conseguenza, ha l'ultima parola su tutto, in trattative con la Warner Bros che vorrebbe ordinare un progetto legato al franchise di Harry Potter e destinato al servizio di streaming HBO Max. Rowling sarebbe coinvolta nel progetto come produttrice esecutiva.

Harry Potter, la serie tv: cosa sappiamo finora

La serie tv su Harry Potter sarebbe un live-action e l'unico scoglio da superare per la sua realizzazione, di cui si parlava già dal 2021, era il via libera di J.K. Rowling che, oggi, sembrerebbe essere molto vicino. Questo nuovo progetto tv sarà ispirato ai sette libri della saga di Harry Potter, da cui sono tratti anche i film e sarebbe ancora in cerca di un autore e showrunner. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'idea sarebbe quella di realizzare sette stagioni dello show e cioè una per ogni romanzo senza coinvolgere altri romanzi complementari della scrittrice inglese come Animali Fantastici. Per quanto riguarda il cast della serie, non ci sarebbe, a oggi, ancora alcun attore coinvolto.

Quando potrebbe arrivare la conferma e l'uscita della serie?

Essendo le trattative ancora in corso manca ancora l'ufficializzazione da parte della Warner Bors ed HBO max sull'effettiva realizzazione della serie ma possiamo immaginare che la conferma sul progetto della serie tv di Harry Potter potrebbe arrivare già domani in occasione dell'evento stampa per la presentazione del nuovo servizio di streaming della Warner Bros Discovery che sembra proprio intenzionata a portare a termine questo progetto.