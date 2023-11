Iginio Straffi, papà delle Winx: "Torno con i Gormiti, educhiamo i bambini all’ecologia”

Scrittore, disegnatore, produttore, imprenditore ma, più di tutto, "papà" di quelle quattro fatine magiche che hanno accompagnato, nella crescita, un'intera generazione di bambine: le Winx. Parliamo di Iginio Straffi, classe 1965, una passione innata per il mondo dei bambini, una vita dedicata alla fantasia e quella necessità fortissima di raccontare, ai più piccoli, i valori della vita attraverso storie di animazione. Iginio Straffi è la mente dietro la maggior parte dei cartoni animati che vediamo in tv, molti film che vediamo al cinema e diverse serie tv che troviamo sulle principali piattaforme di streaming.

Noi di Today.it lo abbiamo incontrato nel suo studio di animazione, la Rainbow spa, un'azienda all'avanguardia sulle colline marchigiane di Loreto, una realtà unica in Italia che da quasi 30 anni crea cartoni animati, serie tv e film in grado di emozionare grandi e piccini e lasciare un segno nel loro cuore e, di conseguenza, nei loro ricordi.

Iginio Straffi sta per lanciare un nuovo progetto ambisiosissimo, Gormiti - The New Era una serie live-action che darà vita ai leggendari giocattoli dei primi anni 2000 ma non è finita qui perchè, oltre ai Gormiti, torneranno anche le Winx con una nuova serie animata che racconterà alle bambine di oggi l'origine della storia di questo cartone animato e un film live-action realizzato in occasione del ventennale delle Winx, il prossimo anno.

E con gli occhi sognanti, un fare gentile e quella profondità d'animo che lo ha portato lontano nella vita, Iginio ci ha raccontato di sé, dei suoi ultimi progetti, dei suoi sogni nel cassetto e di come, la sua vita, è cambiata proprio grazie ai bambini e alla fantasia.

Iniziamo da Gormiti - The New Era, la nuova serie live-action prodotta dal tuo studio di animazione che dà vita ai famosissimi giocattoli degli anni 2000. Com'è nata l'idea di far tornare in auge i Gormiti e perché farlo proprio oggi?

“L'idea dei Gormiti è nata da una sollecitazione di Giochi Preziosi che voleva rilanciare i Gormiti in grande stile con un prodotto internazionale che potesse uscire dall'Italia, così hanno scelto me e ne sono molto onorato. Ho accettato questa sfida di cui avevo una visione ben precisa: fare un live-action con effetti speciali che potesse raccontare una storia di formazione, di ragazzi che vivono la vita di tutti i giorni, che hanno i loro problemi, i loro rapporti con gli insegnanti, i genitori e all'improvviso si trovano coinvolti in una storia più grande di loro e devono imparare molto per riuscire nella missione. Io racconto sempre storie di personaggi che devo costruire con pregi e difetti facendoli sembrare reali in modo che poi, chi li guarda, possa identificarsi ed emozionarsi. Poi il giudice finale saranno gli spettatori, questi ragazzi che apprezzeranno o meno la serie”.

Questo è un progetto internazionale che prende ispirazione dalle grandi produzioni americane. Cosa hanno gli americani che noi italiani non abbiamo e cosa invece, dovrebbero invidiarci nel nostro modo di fare cinema e tv?

“Gli americani hanno questa qualità produttiva, questa tecnica, questo ritmo di racconto molto più avvincente del nostro e hanno anche una capacità di commedia molto forte. Hanno una qualità degli interpreti altissima che gli invidio. Noi abbiamo fatto i salti mortali per mettere insieme questo cast buono di cui sono molto soddisfatto ma se fossi stato in America avrei avuto accesso a talenti enormi già in tenera età. Hanno tutto, hanno le tecniche, il budget. Noi italiani, però, abbiamo questa capacità di raccontare e di creare personaggi che sono più veri e molto meno superficiali e che, alla fine, risultano più interessanti ed emozionanti. Noi andiamo più nel profondo e questa è la nostra carta vincente”.

Un po' di tempo fa, hai detto parlando delle Winx: "Sentivo la mancanza di personaggi forti per le bambine, c'erano tanti supereroi per i bimbi ma non per le bambine". Possiamo dire che sei stato il precursore di questo movimento femminista che adesso domina il cinema e le serie tv?

“Sì, non posso dirlo io ma sicuramente mi capita sempre di stare un attimino avanti come idee, come visione. E poi arrivano le situazioni attuali dove sicuramente c’è un abuso di questo immaginario al femminile che, alla fine, rischia di stancare come sta accadendo con i film della Marvel”.

Erano i primi anni 2000 quando, con le Winx, parlavi di femminismo, mettevi al centro delle storie figli di genitori divorziati e lanciavi il tema dell’inclusività.

“È stato difficile imporre la mia idea in quegli anni. All’epoca c’era questa idea che le bambine guardassero più le sitcom, le serie come Hannah Montana o Lizzie McGuire e che il cartone animato per quella fascia lì fosse solo appannaggio dei maschietti. Poi mi dicevano che se avessi puntato su un target femminile sarebbe stato un flop a livello di ascolti perché i maschi avrebbero cambiato canale. Invece io credevo fortemente che fosse importante avere un cartone che portasse al potere le ragazze e in cui i maschi erano quasi "i valletti", che parlasse di donne che non si sposano e vanno contro l’idea del padre. All’epoca i miei prodotti facevano scalpore, oggi sono la normalità. Noi abbiamo parlato di genitori separati, abbiamo rappresentato una multietnicità già più di vent’anni fa”.

Hai scelto di fondare la tua carriera sulla fantasia, cos'ha secondo te la fantasia che alla realtà manca?

"La fantasia ha il fatto che si riescono a costruire personaggi che pur nei loro difetti e meschinità alla fine hanno la possibilità di poter cambiare le cose e migliorare il loro mondo. Purtroppo questo spesso rimane a livello di fantasia. Nel mondo reale è un po’ difficile".

Italo Calvino diceva che la fantasia è come la marmellata, bisogna che sia spalmata su una solida fetta di pane, in altre parole, che la fantasia ha bisogno della realtà. Sei d'accordo?

"Sì sono d’accordo. Penso sia una frase molto giusta. Per questo noi cerchiamo di costruire sempre mondi e personaggi che siano credibili perché quella è la parte di realtà in cui ognuno possa riconoscersi e poi, però, c’è il bello del volo con la fantasia che ci porta a dei risultati molto più difficili nella vita concreta".

I messaggi che tu dai ai bambini sono cambiati nel corso degli anni oppure i valori che tu racconti nelle tue serie sono sempre gli stessi?

"Penso che siano sempre gli stessi perché ci sono valori molto importanti come l’amicizia, la forza, la solidarietà che restano sempre universali perché i bambini devono avere questo spirito di mettersi a disposizione di chi è meno fortunato, di chi ha meno possibilità. E poi punto tantissimo sul tema ecologico e del rispetto dell’ambiente è un tema trasversale in tutti i miei prodotti perché sono molto preoccupato del mondo che lasciamo in eredità ai bambini".

Il prossimo anno le Winx compiranno 20 anni, le vedremo ancora?

"Certamente. Stiamo lavorando a una serie reboot del cartone animato che uscirà nel 2025, a 7 anni dall’ultima stagione che abbiamo distribuito nel 2018. Sentivo la necessità di tornare alla storia di Bloom, di come le fatine sono diventate amiche, come hanno scoperto i poteri, come si è formato il Winx Club. Sarà un cartone realizzato con una tecnica e un tono moderno ed era importante, per me, riprendere la storia delle Winx dall’inizio perché sulle piattaforme di streaming oggi si trovano solo le ultime stagioni del cartone e volevo che le bambine di oggi potessero conoscere l’inizio della storia, Volevo che le Winx potessero coinvolgere emotivamente anche loro oltre che quelle bambine degli anni ’90 che oggi hanno 25-30 anni e che sono cresciute con il cartone in tv. Per riuscire a prenderle allo stesso modo bisogna che raccontiamo loro le origini delle Winx e che lo facciamo con il loro linguaggio. Poi, oltre a questo, farò un grosso film live-action dedicato alle fate a cui sto già lavrando, quindi sì, le Winx le vedremo ancora".