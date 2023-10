La Chimera di Alice Rohrwacher e l’ambizione che manca al nostro cinema

Alice Rohrwacher, Crediti LaPresse

Alice Rohrwacher è una delle registe italiane più conosciute e apprezzate nel nostro paese ma anche all’estero. Vincitrice di numerosi premi al Festival di Cannes, nel 2023 viene candidata agli Oscar nella categoria Best Live Action Shorts per Le Pupille, cortometraggio co-prodotto da Alfonso Cuarón per Disney. Rohrwacher arriva dietro la macchina da presa quasi per caso: è stata musicista per molti anni prima di passare al cinema come montatrice di documentari; la regia è arrivata dopo ma il suo immaginario così ben definito, quei scenari fiabeschi e allo stesso tempo veraci, hanno fatto del suo sguardo uno dei più riconoscibili della storia recente del nostro cinema.

Dopo la nomination agli Oscar e dopo aver diretto due puntate della serie L’Amica Geniale, Alice Rohrwacher torna al cinema dal 23 novembre con La Chimera, il suo primo film con protagonista una star internazionale: Josh O’Connor, vincitore dell’Emmy come miglior attore per aver interpretato il Principe Carlo nella serie The Crown.

O’ Connor interpreta Arthur, un giovane uomo straniero assoldato da una sciagurata banda di tombaroli, ladri di corredi etruschi e di meraviglie archeologiche. Arthur ha un dono che mette al servizio della banda: sente il vuoto. Lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo del suo amore perduto, Beniamina. “Nel luogo in cui sono cresciuta capitava spesso di ascoltare storie di segreti ritrovamenti, di scavi clandestini e di avventure misteriose - ha raccontato la regista - Bastava restare in un bar la sera tardi, o fermarsi in una fraschetta di campagna per sentire di quel tale che col trattore aveva scoperchiato una tomba villanoviana, o dell’altro che scavando di notte vicino alla necropoli aveva rinvenuto una collana d’oro così lunga da poter circondare una casa”. Rohrwacher è tornata ancora una volta a raccontare i suoi luoghi del cuore che, attraverso il suo cinema unico e così riconoscibile, sono entrati nell’immaginario di chi ama il cinema.

“La vita che mi stava attorno era costituita di più parti, una solare, contemporanea, affaccendata, e una notturna, misteriosa, segreta - dice la regista - C’erano molti strati, e tutti ne facevamo esperienza: bastava scavare per pochi centimetri la terra ed ecco che tra i sassi appariva un frammento di manufatto, fatto da altre mani. Questa vicinanza tra il sacro e il profano, tra la morte e la vita, che ha caratterizzato tutti gli anni della mia crescita ed ha dato una misura al mio sguardo. Per questo ho deciso di fare finalmente un film che racconti questa trama stratificata, questo rapporto tra due mondi, probabilmente l’ultimo tassello di un trittico su un territorio che si interroga su una domanda centrale: che cosa fare del passato? Come dicono alcuni tombaroli, qui da noi sono i morti che danno la vita”.

La Chimera non è tanto un film a strati, ma un film decisamente denso e variegato, a tratti poetico, ma che sa regalare colpi di scena, emozioni e momenti davvero spassosi; non si tratta di un film pensato per il grande pubblico, ma è un film che ha ben in mente il pubblico a cui vuole parlare e lo intrattiene dalla prima sequenza fino al commovente finale, forse il momento più bello di una pellicola che non ha paura di essere un film d’autore. Anzi, d’autrice.

“Abbiamo lavorato con tre formati di pellicola - ha spiegato la regista - Nel racconto de La Chimera ho provato a intrecciare dei fili molto lontani tra di loro, come in un arazzo d’oriente. Perché la cosa più importante è, come dentro un caleidoscopio, riuscire a rintracciare nella storia di un uomo la storia degli uomini, e ritrovarci tutti insieme attorno ad un film a chiederci che cosa disgraziata e buffa, che cosa commovente e violenta sia l’umanità”.

Nonostante le ottime recensioni e la partecipazione in concorso a Cannes, la commissione che ogni anno sceglie il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar ha preferito Io, capitano di Matteo Garrone a La Chimera (il film di Garrone si è aggiudicato un premio importante a Venezia a differenza di quello di Rohrwacher che a Cannes non ha vinto nulla). Un vero peccato, visto l’affetto e la stima che circondano Alice Rohrwacher all’estero. Non ci sono dubbi che per lei e per i suoi film ci saranno altre occasioni di partecipare agli Oscar, come non ci sono dubbi che il futuro del cinema passi anche da registe come Alice Rohrwacher, artiste che hanno il coraggio di difendere il proprio sguardo sul mondo, sulla storia, sul Cinema.